Comer sano es un 20% más caro, pero Cáceres se mantiene entre las ciudades más económicas

Cáceres destaca como una de las capitales más accesibles para conformar una cesta saludable, según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). El análisis, que compara precios en 41 cadenas de supermercados, confirma una tendencia que las familias llevan tiempo percibiendo: comer de forma saludable cuesta, de media, un 20 % más que optar por una cesta de la compra convencional. Sin embargo, hay un dato que destaca en el mapa nacional: la capital cacereña es una de las más asequibles para mantener una dieta equilibrada, junto a Valladolid, La Coruña y Almería.

216 euros de media general

Según elabora la OCU, la cesta saludable contiene 105 productos que priorizan alimentos frescos y minimizan los ultraprocesados, y la convencional tiene un mayor peso de estos últimos. El coste medio a nivel nacional de la segunda ronda los 181 euros al mes por persona y la primera asciende hasta los 216 euros.

El encarecimiento general de los alimentos (un 36 % en los últimos cuatro años) explica buena parte de esta subida. En el último año, los productos frescos han aumentado un 6,7 %, y algunos casos son especialmente llamativos, como el precio de los huevos, que se ha disparado un 50 % en apenas seis meses.

Las familias cacereñas también se ven afectadas

El estudio pone de manifiesto que la ubicación geográfica influye de manera notable en el gasto anual de una alimentación equilibrada. Mientras ciudades como Barcelona, Gerona o varias capitales canarias registran los mayores costes (pueden alcanzar los 700 euros), Cáceres se sitúa en el lado opuesto, con precios más moderados que facilitan el acceso a productos nutritivos.

Pese a que Cáceres presenta un escenario favorable, la OCU recuerda que el problema del encarecimiento afecta a escala nacional. Un 33 % de las familias reconoce tener dificultades para comprar frutas y verduras, un 30 % para adquirir productos básicos como pan, arroz o lácteos, y hasta un 42 % sufre para costear carne y pescado. Por ello, los expertos alertan de que mantener una alimentación equilibrada se está convirtiendo en un esfuerzo económico que muchos hogares no pueden asumir.

Respecto a la diferencia entre supermercados, la organización sitúa entre las cadenas más baratas a Family Cash y Alcampo, y entre las más caras a Sorli e Hipercor. La presencia o ausencia de determinados supermercados en cada ciudad condiciona directamente el coste final del carro de la compra. En Extremadura, sin embargo, no trabajan ninguna de estas cadenas, por lo que, las más baratas que aparecen en el informe y que sí funcionan en Extremadura son Carrefour, Día y Lidl.

La brecha salarial, otro problema

A esto hay que sumarle que Cáceres debe también enfrentarse a la brecha salarial que existe entre comunidades. Extremadura figura como la región con los salarios más bajos del país, con una media de 23.684,22 euros anuales por trabajador. Esta cifra se encuentra a más de 4.300 euros de distancia de la media nacional, y muy lejos de comunidades como el País Vasco (33.504,92 euros), Madrid (32.219,60) o Navarra (31.199,66), según los últimos datos de la Encuesta Anual de Estructura Salarial correspondientes a 2023, del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por lo tanto, el ciudadano extremeño debe igualmente afrontar precios altos en alimentos y otros productos básicos, ya que obtienen un salario mucho más bajo en comparación con otras comunidades.

OCU propone rebajar el IVA

Para hacer frente a esta situación, la OCU propone una medida clara y urgente: rebajar temporalmente el IVA de los alimentos saludables. La organización apuesta por reducir del 4 % al 0 % el impuesto de frutas, verduras, legumbres frescas, leche, huevos o aceite de oliva, y situar en el 4 % (en lugar de 10 %) el IVA de la carne y el pescado. Según la entidad, esta reforma fiscal permitiría que más familias pudieran acceder a una dieta sana sin que su economía se resienta.