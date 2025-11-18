Una concejala de Cáceres pilla a un grafitero 'in fraganti', le hace una foto y permite que la policía lo identifique

El problema de los grafitis es recurrente en Cáceres. Cada vez son más las fachadas que aparecen llenas de pintadas y, a pesar de que el ayuntamiento está intentando poner freno y buscar una solución, los usuarios que realizan estos actos vandálicos no cesan.

Un suceso relevante tuvo lugar hace apenas 15 días. Delante de la concejala de Asuntos Sociales, Encarna Solís, una persona estaba realizando un grafiti. Cuando esta se percató, tomó una foto. Gracias a la iniciativa de la edil, la Policía Local de Cáceres pudo identificar al autor de los hechos.

En el pleno infantil

Es la noticia que ha contado el alcalde de la ciudad, Rafa Mateos, durante una de sus intervenciones en la mañana de este martes durante el pleno infantil, cuando uno de los representantes escolares, el del CEIP Francisco de Aldana, le ha cuestionado sobre el problema de las pintadas en Cáceres y qué están haciendo para remediarlo.

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Mateos ha destacado la campaña de limpieza que están llevando a cabo por culpa de la cantidad de grafitis que aparecen cada año por todo el casco urbano. Sin embargo, ha enfatizado en otro problema: "Cada vez que dejamos un sitio limpio, estamos aportando un nuevo lugar en el que reproducir nuevas pintadas".

Vigilancia

A pesar de la intensa vigilancia que lleva a cabo tanto la Policía Local de Cáceres como el Cuerpo Nacional de Policía, no resulta suficiente: "Les vigilan, están encima de ellos. Pero es complicado. Hacer grafitis es sancionable, y se ponen muchas multas a lo largo del año", ha precisado Mateos.

Una de las propuestas planteadas como posible solución a esta problemática es aportar a los grafiteros espacios municipales para que desarrollen sus pintadas: "Se les puede aportar fachadas que sean propiedad del ayuntamiento, o paredes de pistas deportivas. Lo importante es que dejen de pintar en otros sitios, o incluso en la parte antigua", ha sentenciado el regidor.

Sanciones

Estas infracciones están estipuladas en la ordenanza de limpieza viaria como falta grave y pueden derivar en multas que oscilan entre los 750 y los 1.500 euros, cuantía que aumenta si las acciones se producen en entornos patrimoniales como el casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad.

Mesa del Graffiti

Durante el anterior mandato municipal se creó la llamada Mesa del Grafiti, un órgano destinado a ordenar acciones y evitar el deterioro de espacios públicos. Sin embargo, nunca llegó a reunirse debido al cambio de gobierno.

El ayuntamiento activó el pasado octubre una campaña de limpieza específica en 30 calles y plazas céntricas (como Pintores o Moret) con una inversión de 16.400 euros. No obstante, colectivos y partidos consideran que estas intervenciones puntuales no bastan para frenar un problema que califican de estructural.