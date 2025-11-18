Detectan una bacteria en la red de agua del polígono Mejostilla de Cáceres y Canal de Isabel II ya trabaja para resolver el problema

Los empresarios del polígono industrial de Mejostillaalertaron la semana pasada sobre la presencia de un microorganismo poco común en las tuberías de suministro de agua, que afecta especialmente a las naves situadas en la zona más periférica del recinto. Tras dar la voz de alarma, Canal de Isabel II se puso manos a la obra y este martes ha informado que está actuando sobre la red y "en un par de días se realizarán nuevos muestreos" para verificar si las medidas adoptadas han sido efectivas.

Como cada año, la Junta de Extremadura solicitó a las empresas del polígono diversos informes de control y calidad del agua. “Cuando realizamos los análisis, vimos que apenas llegaba cloro a las naves ubicadas en la zona más periférica del polígono, lo que provoca que las bacterias acaben reproduciéndose”, explica uno de los empresarios afectados.

Esa falta de desinfectante fue el indicio que llevó a revisar con más detalle el estado del agua en esa zona. “Realicé por cuenta propia análisis de varias tomando muestras de la calle y todas dieron positivo en bacterias coliformes y fecales”, afirma.

Una vez obtenidos los resultados, comunicaron de inmediato la situación a la Consejería de Sanidad y contactaron con Canal de Isabel II, la empresa concesionaria del servicio integral de agua en la ciudad, que ha desplegado un operativo para corregir la situación lo más brevemente posible.

Nuevo muestreo en 48 horas

El delegado de la entidad, José Luis Castaño, explica que los equipos técnicos han trabajado durante los dos últimos días en diferentes actuaciones para mejorar la circulación en la red. “Hemos estado cambiando algunas válvulas y cerrando otras para obligar al agua a realizar un circuito más favorable para no perder cloro”, subraya.

El responsable señala que el origen del problema se debe, principalmente, a un exceso de tiempo de residencia del agua en determinados tramos de la tubería, lo que facilita que el desinfectante pierda eficacia y que puedan proliferar microorganismos. Canal de Isabel II ha realizado ya controles en todas las calles afectadas y mantiene un seguimiento continuo de la calidad del agua.

Además, Castaño asegura que en “un par de días” se llevará a cabo un nuevo muestreo para comprobar si las actuaciones han dado resultado y la red ha recuperado sus niveles óptimos. Mientras tanto, los empresarios del parque empresarial de Mejostilla se mantienen a la espera de los nuevos datos y confían en que el problema quede resuelto sin afectar a la actividad diaria del polígono.