La Diputación de Cáceres aprueba por unanimidad los presupuestos de 2026, que darán luz verde a inversiones en carreteras e inyección económica para los pueblos

El pleno extraordinario de la Diputación de Cáceres dio luz verde este martes, por unanimidad, los presupuestos provinciales para 2026, con el voto favorable de los dos partidos políticos que integran la institución: el Grupo Socialista que gobierna con mayoría absoluta y cuenta con 15 diputados, y el del Grupo Popular, con 10 diputados

El presupuesto asciende a 227.767.611 euros, lo que supone un incremento del 8,61% con respecto al ejercicio anterior. El proyecto económico pasó por la Comisión de Hacienda el jueves 13 de noviembre, en la que fue aprobada con el voto favorable del PSOE y la abstención del PP. Finalmente, el grupo popular dio el ‘sí’ a los presupuestos en el pleno extraordinario.

Inversión

Dentro del presupuesto se contemplan diversas inversiones, entre ellas las del Plan Provincial, mediante el cual los ayuntamientos deciden destinar fondos a obras, gastos corrientes, material inventariable y empleo. Para 2026 contará con más 15 millones, lo que supone un aumento de "580.000 euros con respecto al año anterior", tal y como explicó el vicepresidente tercero, Luis Fernando García Nicolás, durante el pleno.

En cuanto al Plan de Pedanías, se mantiene con un importe total 540.000 euros, "igual que el año anterior". Los ayuntamientos financiarán sus obras con una aportación del 10%.

Respecto al Plan de Carreteras, que se distribuye en tres anualidades, la dotación para 2026 asciende a 13.419.261 euros, mientras que para el siguiente ejercicio estarían imputados 15.672.305 euros y para el 2028, 1.195.389 euros.

"En este caso, son 26 los expedientes totales de contratación que irán directamente a las carreteras de la red provincial", detalló el vicepresidente tercero de la institución provincial.

A estos expedientes se suman tres convenios: un acuerdo con la Diputación de Badajoz para rehabilitar la CC-313, que discurre por las dos provincias alternando la propiedad de la misma y cuya inversión supera los 5,5 millones de euros por las dos administraciones. Otro que llevarán a cabo con la Junta de Extremadura en el acceso al polígono industrial de Acehúche, con una aportación de la institución provincial cacereña aportará el 50%, lo que supone 575.000 euros. El tercer acuerdo se establece entre la Diputación de Cáceres, Confederación Hidrográfica del Guadiana y la Junta de Extremadura para ejecutar las obras de reparación de la carretera de acceso a Pizarro (Campo Lugar), con un importe de 450.000 euros financiados al 33% por cada administración.

Luz verde por unanimidad

Durante su intervención, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, manifestó que con la aprobación por unanimidad la institución se "da un ejemplo práctico de lo que es la política con mayúsculas" y puso en valor la capacidad de consensuar las cuentas. "Entiendo que no es algo común en la política de este país, pero ojalá entendiéramos que por encima de intereses partidistas están los de los ciudadanos".

También la vicepresidenta segunda de la diputación, Isabel Ruiz, destacó "el trabajo y el esfuerzo que se ha realizado consensuado por el bien de la provincia".

227 millones de euros

Según detallaron, la cuantía correspondiente a la institución provincial es de 201 millones tras incrementarse en un 7,64% y superar la barrera de los 200 millones por primera vez. Por su parte, el Oargt (Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria) obtiene 9,4 millones, 950.000 euros más que el año pasado; mientras que el Consorcio MásMedio tendrá un presupuesto de 24.256.305 euros, con un aumento de 5,7 millones respecto al ejercicio de 2025.

En la presentación del borrador de los presupuestos, se explicó que del total, 156.598.192,18 euros (77,56%) irá destinado para los pueblos a través de los propios ayuntamientos, grupos de acción local, colectivos o asociaciones.

