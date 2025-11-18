El emprendedor y exconcejal de Turismo Jorge Villar lanza ‘Check-in al Éxito’, la guía que convierte a los propietarios en líderes de su negocio turístico. El libro ofrece estrategias de revenue management, marketing digital y automatización para que los propietarios de alojamientos extremeños dejen de ser “rehenes” de las grandes plataformas de reservas.

El sector turístico extremeño cuenta con una nueva herramienta imprescindible para avanzar hacia la profesionalización y la rentabilidad. Check-in al Éxito, la obra de Jorge Villar Guijarro, está siendo recibida como un manual de referencia por empresarios y empresarias del turismo rural y urbano, y se presenta como una guía práctica, clara y directa que ayuda a los propietarios a recuperar el control de su negocio y dejar de depender exclusivamente de las grandes plataformas de reservas.

Con un estilo cercano y basado en la experiencia real, Villar ofrece estrategias de revenue management, marketing digital, automatización y gestión de clientes que ya están marcando la diferencia en el sector. Las voces más destacadas del turismo en Extremadura coinciden en su valor. Pilar Acosta Llera, CEO del Gran Hotel Don Manuel y vicepresidenta de CetexX, Confederación Empresarial de Turismo de Extremadura, asegura que Check-in al Éxito es mucho más que una guía práctica, sino un acto de transparencia y generosidad que entrega a los propietarios un camino claro para gestionar con éxito sus alojamientos.

Jorge Villar, con el libro. / El Periódico Extremadura

Daniel Morán, presidente de TUJERTE, lo define como una guía que puede ayudar tanto a quienes comienzan como a quienes ya llevan tiempo en el sector y necesitan nuevas perspectivas. Por su parte, Nacho Lozano, presidente de Feextur, Federación Extremeña de Empresarios de Turismo, subraya que, mientras otros querrán vender un libro, Villar entiende en primera persona la problemática de los propietarios y aporta referencias reales para mejorar la gestión de un alojamiento turístico.

Prólogo

En el prólogo, el autor recuerda la historia de su bisabuela y su posada en Moraleja, un lugar con alma que se convirtió en inspiración para rescatar la tradición de la hospitalidad y adaptarla a la era digital. Tras formarse en instituciones como ICADE, Reims Management School y la École Hôtelière de Lausanne, y trabajar en Londres y París, Villar regresó a Cáceres decidido a transformar la forma de entender los alojamientos turísticos. La llegada del rodaje de Juego de Tronos a la ciudad actuó como catalizador de su proyecto, obligándole a crecer y profesionalizarse rápidamente. El libro se estructura en tres grandes bloques temáticos que guían al propietario paso a paso en la gestión de su negocio. En el primero, El Motor de tu Rentabilidad, el autor explica cómo fijar tarifas de manera estratégica, aplicar precios dinámicos y analizar a la competencia para maximizar los beneficios.

Parte antigua de Cáceres. / El Periódico Extremadura

En el segundo, El Imán de Huéspedes, se aborda todo lo necesario para atraer clientes, desde impulsar la reserva directa hasta diseñar páginas web efectivas y aplicar técnicas de marketing digital que conviertan. En el tercer bloque, El Propietario CEO, Villar enseña cómo dar el salto de gestor a líder, incorporando herramientas de automatización y creando experiencias memorables que fidelicen a los huéspedes. La obra se completa con anexos que incluyen plantillas prácticas, un glosario de términos clave y un decálogo del propietario ético y responsable, convirtiéndose en un manual integral para quienes quieren profesionalizar y hacer crecer su alojamiento. Check-in al Éxito aborda también el ‘Síndrome del propietario rehén’, la frustración de los dueños que se sienten prisioneros de las altas comisiones, los algoritmos y la gestión constante que exigen las grandes plataformas de reservas. El libro ofrece un plan de fuga para que los propietarios recuperen control, tiempo y libertad. Enseña un método probado para fijar precios con confianza y de forma rentable, atraer reservas directas y construir una marca propia, así como automatizar la gestión para recuperar el control del tiempo y de la vida personal. Jorge Villar aporta una autoridad única al sector gracias a su perfil híbrido.

La experiencia

Combina la experiencia real como propietario y gestor, la visión estratégica como exconcejal de Turismo y el rigor académico como doctorando en Turismo. Fue pionero en el uso de Airbnb en Extremadura desde 2010 y ha escalado su negocio bajo la presión de eventos internacionales de impacto como el rodaje de Juego de Tronos. En sus páginas, el autor defiende que la rentabilidad y la sostenibilidad no son caminos opuestos, sino complementarios, y que la gestión turística debe partir del respeto por el entorno, la autenticidad y la integración con la comunidad local. Desde esa perspectiva, propone un modelo de desarrollo que genere bienestar compartido, impulse la economía de proximidad y preserve el carácter de los destinos.

Esa mirada se traduce en prácticas concretas: la convivencia respetuosa con el vecindario, la integración del alojamiento en la vida cotidiana del barrio, la colaboración con los comercios locales y la creación de experiencias que aporten valor al visitante sin alterar la identidad del lugar. El autor destaca: "He escrito el libro que a mí me habría gustado tener cuando empecé, un mapa de batalla que une el corazón de una posada de frontera con las herramientas más potentes del mundo digital. Mi objetivo es que los propietarios dejen de ser el mejor empleado de las OTAs, Online Travel Agencies, o agencias de viajes online y se conviertan en los CEO de su propio negocio, un negocio que les dé libertad, no que se la quite". Check-in al Éxito está dirigido a propietarios y gestores de apartamentos, hoteles y casas rurales que buscan profesionalizar su actividad turística y maximizar su rentabilidad.