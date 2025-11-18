Ocio y cultura
Extremúsika zanja la polémica: regresará a Cáceres en 2026, pero en el puente de mayo
La cita musical regresará al Recinto Hípico los días 30 de abril y 1 y 2 de mayo
Extremúsika zanja la polémica de la mejor forma que se puede hacer: confirmando fecha y ubicación del festival de 2026. La cita musical regresará al Recinto Hípico de Cáceres durante el puente de mayo del próximo año, los días 30 de abril y 1 y 2 de mayo.
Así lo ha hecho público la propia organización a través de sus redes sociales en la mañana de este martes, asegurando que ampliarán la información en las próximas horas.
Cruce de declaraciones
En las últimas semanas se habían producido cruces de declaraciones entre el ayuntamiento y la organización del evento porque, este año, no se habían ofrecido las cifras de asistentes. El festival no hizo público el dato, a diferencia de las anteriores ediciones. Tras estas declaraciones, el promotor del evento, Carlos Lobo, señaló que habría Extremúsika este año, pero que faltaba por decidir si sería en Cáceres. Tras esto, el alcalde, Rafa Mateos, pidió no polemizar con el evento y aseguró que "queda festival para rato".
Una vez publicada la noticia en sus redes sociales, queda aclarado que Extremúsika volverá a celebrarse en la ciudad, pero abandonará su habitual fecha de otoño para integrarse, a partir de ahora, en un mes de mayo que estará más cargado de eventos si cabe. Cabe recordar que también se celebran en esas semanas Womad o la Feria de San Fernando.
