Sociedad
La antigua Floristería Bouquet de Cáceres se transforma en un rastrillo solidario
La oenegé Manos Unidas vende en el establecimiento libros a un precio máximo de seis euros para destinarlos a causas benéficas
Carmen y Lucía son dos mujeres que pertenecen al Voluntariado Joven de la oenegé Manos Unidas. Desde el pasado 10 de noviembre, han convertido junto al resto de su equipo a la antigua Floristería Bouquet en un rastrillo de libros con fines solidarios. Funciona de la siguiente manera: la gente dona libros, principalmente novelas, y se ponen a la venta a un precio asequible. Se puede adquirir un libro por entre 0,50 y 6 euros.
Permancerá abierto hasta el próximo viernes, por lo que se encuentran ya en los últimos días de su actividad solidaria. "Este dinero después se destina a alguno de los muchos frentes abiertos que la oenegé tiene por todo el mundo", señalan. Además, se puede adquirir 'merchandising' de Manos Unidas y otros objetos hechos a mano por gente que, posteriormente, donan. Estos últimos sí pueden ser más caros.
Bouquet
Bouquet, el local que han transformado, era una de las floristerías más antiguas de la capital cacereña especializadas en el sector de la jardinería y la flor cortada. Llevaban más de 30 años elaborando arreglos florales y decoraciones para todo tipo de eventos. En esa longevidad ha tenido que ver la atención personalizada, así como la calidad y excelencia de los productos. El pasado mes de mayo se cerró el negocio por jubilación.
La oenegé Manos Unidas trabaja para dar a conocer y denunciar la existencia del hambre y la pobreza, así como sus causas y sus posibles soluciones. Para ello, realizan acciones de sensibilización en España para aumentar la conciencia y el compromiso de las personas para lograr un mundo más justo y humano.
- Cáceres llora la temprana muerte de Carlos Nevado, 'Carlanga', antiguo dueño de La tabla de Flandes
- La borrasca Claudia activa el riesgo extremo en el norte de Cáceres y causa inundaciones en la capital
- Conmoción en la Mejostilla de Cáceres: los bomberos rescatan el cuerpo de un hombre fallecido en su casa
- Cáceres suspende finalmente el Mercado Medieval de las Tres Culturas por alertas meteorológicas
- Casa Palacchio, nuevo local de copas y eventos en la parte antigua de Cáceres: así es el recambio del restaurante 'La Casa del Sol'
- El Ayuntamiento de Cáceres descarta posponer el Mercado Medieval de las Tres Culturas; no habrá edición hasta 2026: 'La decisión fue la más acertada
- Cáceres avanza hacia el nuevo recinto que pondrá fin al problema del mercado franco: 21.000 metros cuadrados y 2,15 millones de euros
- Una pelea multitudinaria en la 'Conce' de Cáceres a cuenta de un perro deja dos heridos: 'Le golpeó con una barra metálica y tenía una brecha en la cabeza