La antigua Floristería Bouquet de Cáceres se transforma en un rastrillo solidario

Carmen y Lucía son dos mujeres que pertenecen al Voluntariado Joven de la oenegé Manos Unidas. Desde el pasado 10 de noviembre, han convertido junto al resto de su equipo a la antigua Floristería Bouquet en un rastrillo de libros con fines solidarios. Funciona de la siguiente manera: la gente dona libros, principalmente novelas, y se ponen a la venta a un precio asequible. Se puede adquirir un libro por entre 0,50 y 6 euros.

Permancerá abierto hasta el próximo viernes, por lo que se encuentran ya en los últimos días de su actividad solidaria. "Este dinero después se destina a alguno de los muchos frentes abiertos que la oenegé tiene por todo el mundo", señalan. Además, se puede adquirir 'merchandising' de Manos Unidas y otros objetos hechos a mano por gente que, posteriormente, donan. Estos últimos sí pueden ser más caros.

Bouquet

Bouquet, el local que han transformado, era una de las floristerías más antiguas de la capital cacereña especializadas en el sector de la jardinería y la flor cortada. Llevaban más de 30 años elaborando arreglos florales y decoraciones para todo tipo de eventos. En esa longevidad ha tenido que ver la atención personalizada, así como la calidad y excelencia de los productos. El pasado mes de mayo se cerró el negocio por jubilación.

La oenegé Manos Unidas trabaja para dar a conocer y denunciar la existencia del hambre y la pobreza, así como sus causas y sus posibles soluciones. Para ello, realizan acciones de sensibilización en España para aumentar la conciencia y el compromiso de las personas para lograr un mundo más justo y humano.