La Fundación Valhondo y la Asociación de la Prensa de Cáceres lanzan una nueva beca para periodistas y comunicadores audiovisuales

La ayuda, de 800 euros mensuales durante un año, tiene como objetivo la formación de recién graduados en gabinetes de prensa de instituciones públicas de Cáceres

Beca para periodistas en Cáceres.

Beca para periodistas en Cáceres. / EL PERIÓDICO

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

La Fundación Fernando Valhondo Calaff y la Asociación de Periodistas de Cáceres (APC) han anunciado una nueva convocatoria de beca dirigida a periodistas y comunicadores audiovisuales.

El principal objetivo de esta iniciativa es la formación de recién graduados en Periodismo o Comunicación Audiovisual. La beca pretende que los seleccionados pongan en práctica los conocimientos adquiridos en sus estudios, conozcan la realidad informativa y amplíen su experiencia base para facilitar su posterior incorporación al mercado laboral.

La cuantía de la beca asciende a 800 euros mes durante un año, que comenzará el 1 de enero y concluye el 31 de diciembre de 2026.

Las prácticas se desarrollarán en los gabinetes de prensa de las instituciones públicas que forman parte del patronato de la fundación, así como en la sede de la asociación de la prensa, adaptándose a las necesidades de cada entidad.

Por su parte, los solicitantes deben tener relación directa con la provincia de Cáceres, ya que es el ámbito de actuación de la fundación. Asimismo, se necesita haber finalizado los estudios universitarios de Grado en el curso 2021/2022 y ser socio de la asociación de la prensa.

El plazo de solicitudes se abre este martes, 18 de noviembre de 2025, y finalizará el 28 de noviembre de 2025. Las bases completas y la documentación requerida están disponibles en la web oficial de la Fundación Valhondo (www.fundaciónvalhondo.org), y las solicitudes deben enviarse al correo electrónico prensa@fundacionvalhondo.org

