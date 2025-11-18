María Guardiola y Óscar Puente rubrican el acuerdo para que la Junta asuma la construcción de la carretera extremeña al futuro puente de Cedillo

La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno, Óscar Puente, rubricaron el pasado 5 de noviembre el convenio para que, tras el acuerdo internacional firmado entre España y Portugal, sea el Ejecutivo regional quien se encargue de la construcción y conservación del puente que unirá, casi cuatro décadas después, a las localidades de Cedillo y Montalvao.

El interés de ambas naciones quedó recogido, entre otros documentos, en la declaración firmada por las ministras de Política Territorial y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana españolas, y por la de Cohesión Territorial lusa el 13 de marzo de 2023 para impulsar los objetivos perseguidos con la Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo aprobada en la XXXI Cumbre Hispano Portuguesa celebrada en A Guarda en 2020.

DOE

Tal y como ha sido publicado en el Diario Oficial de Extremadura de este 18 de noviembre, el nuevo convenio establece el régimen de colaboración entre las instituciones regional y nacional en relación a las obligaciones contraídas por España en el acuerdo internacional. Dejará de ser efectivo cuando concluyan las obras para crear el acceso por la parte extremeña gracias a la extensión de la carretera Ex-375, o por un plazo de cuatro años prorrogable otros cuatro.

Galería | La frontera de Iberdrola en Cedillo /

Coste

El presupuesto estimado de las actuaciones asciende a 5.172.205,09 euros, que será sufragado por la Dirección General de Infraestructuras Viarias de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta, con cargo a los presupuestos regionales.

Entre las obligaciones incluye la construcción de los accesos, asumiendo el ente regional la obligación de licitar, contratar y financiar el proyecto y la obra de los accesos al puente en el lado español, así como tramitar las expropiaciones necesarias. Para este 2025, solamente se han destinado 28.492 euros. En 2026, habrá 547.500. En 2027, 2.596.212 euros. Y, por último, en 2028 se destinarán dos millones exactos. El coste final, eso sí, vendrá afectado por las bajas de adjudicación y las incidencias que puedan producirse en el desarrollo de los contratos. Si excediera del estimado, será asumido por la Junta mediante la tramitación de la correspondiente adenda de modificación del acuerdo.

Carlos Gil

A través del acuerdo, es compromiso de la Junta de Extremadura, además de licitar la construcción de los accesos al puente en el lado español y tramitar expropiaciones, participar en el proceso de construcción hasta la recepción definitiva de la obra con expertos técnicos, asumir la titularidad de la infraestructura una vez esté construida para su conservación y explotación y trasladar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tras el cierre de cada una de las fases por las que atraviese la obra.

Obligaciones del ministerio

Por su parte, el ministerio deberá informar puntualmente a la Junta de cualquier cambio en el acuerdo internacional, así como de cualquier sugerencia o modificación y colaborar en los aspectos de interés para ambas partes.

Comisión de seguimiento

A fin de realizar un adecuado seguimiento y control de la ejeución, se creará una comisión para vigilar y controlar el convenio en la que participarán dos representantes del ministerio y otros dos de la Junta. Se reunirán en sesión anual o extraordinaria siempre que lo requiera el asunto a tratar. Sus funciones serán coordinar los trabajos, impulsar el cumplimiento del convenio, garantizar el intercambio de información, coordinar la interlocución con la parte portuguesa, proponer a las partes la resolución de posibles controversias, plantear la modificación del convenio y, por último, tratar todo lo relativo a la extinción y resolución del convenio.

Así será el puente de Cedillo. / CÁMARA MUNICIPAL DE NISA

Obras

Las obras para construir el ansiado y solicitado puente de Cedillo se iniciaron el pasado mes de octubre. Las máquinas iniciaron los trabajos en el lado portugués con movimientos de tierra para crear un camino hasta el punto de inicio del viaducto.

La construcción del puente, adjudicado por más de 19 millones de euros, contempla una estructura de unos 160 metros de longitud y un tablero de 11,5 metros de ancho, con dos arcos gemelos de hormigón apoyados sobre cimentaciones macizas, evitando así la colocación de pilares en el cauce regular del río. Esta decisión fue fundamental para lograr la Declaración de Impacto Ambiental favorable.

El puente de Cedillo. / E. P.

Historia

Cedillo, el pueblo más occidental de Extremadura, lleva incomunicado con el país luso desde 1995. Fue ese año cuando Iberdrola (que gestiona el embalse de Cedillo, propiedad del Estado español) optó por no permitir la libre circulación por la presa construida en la unión de los ríos Tajo y Sever en la década de los 70. Actualmente, solo se puede cruzar de un lado a otro durante los fines de semana, ya que la empresa pública autorizó la apertura del vallado durante 36 horas consecutivas siempre que el Ayuntamiento de Cedillo se encargase de controlar la seguridad.