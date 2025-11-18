Cultura
Un libro que grita contra la soledad y otros tres que sorprenderán: así sigue el Otoño Literario de Cáceres
La ciudad acoge nuevas propuestas que van del relato rural a la investigación criminal
La VI edición del Otoño Literario continúa esta semana en Cáceres con cuatro nuevas presentaciones que combinan literatura juvenil, novela policial, relatos del mundo rural y didáctica del francés. Las actividades se celebrarán entre este martes y el viernes en el Ateneo de Cáceres y en Los 7 Jardines, manteniendo la diversidad de géneros que caracteriza al ciclo.
Las presentaciones comienzan este martes 18, con Juan Manuel Bermejo Vivas, que introduce su obra “Lucio se siente solo” en el Ateneo a las 19:00 horas. Dirigido al público juvenil, el libro emplea la prosa poética para abordar la soledad y el acoso escolar desde la mirada de la persona afectada. Concebido como un diario poético ilustrado, cuenta con las acuarelas de Conchi Triano y pretende sensibilizar sobre una problemática creciente en los centros educativos.
El jueves 20, el escritor Julio Pérez González (jpg) presentará en Los 7 Jardines (19:30 horas) su novela “Match (invasión)”, una investigación policial que transcurre entre Plasencia y el Valle del Jerte, protagonizada por una inspectora de la Policía Nacional y una teniente de la Guardia Civil obligadas a colaborar. El acto estará presentado por Teresa Aragón y contará con la participación del Coro Isaac Albéniz, del AMPA del Conservatorio “Hermanos Berzosa”.
La programación del viernes 21 incluirá dos encuentros. A las 18:00 horas, en Los 7 Jardines, Chus García presentará “Encaje”, un volumen de relatos inspirados en el mundo rural y el territorio extremeño, con historias ambientadas en la dehesa, en el sur peninsular, en la emigración y en localidades como Acebo o enclaves de la Sierra del Segura. La autora define la obra como un libro escrito “desde dentro del terruño”.
Ese mismo viernes, a las 20.00 horas, el Ateneo acogerá la presentación de “La phonétique en jeux” (Fonética en juegos), de María López, un manual que propone 32 actividades lúdicas para trabajar la fonética francesa mediante dinámicas participativas. El libro continúa la línea iniciada con “Un phonème, une histoire” y busca hacer del aprendizaje del francés una experiencia “dinámica, significativa y accesible”. Durante la presentación, la autora ofrecerá una demostración práctica de algunas de las actividades incluidas en la obra.
El concejal de Cultura, Jorge Suárez, subrayó que el Otoño Literario “nos está permitiendo conocer a diferentes escritores y escritoras y acercarnos a géneros muy diversos”, e invitó a la ciudadanía a “seguir compartiendo y disfrutando de la magia de la literatura, apoyando a los creadores y a la creación literaria”.
