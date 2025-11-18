La noche de Sanguijuelas del Guadiana dispara a la Sala Matilda del Hotel Ara y la coloca en el mapa del ocio cacereño

La Sala Matilda cumplirá un año esta Nochebuena. Doce meses en los que el espacio —ubicado en la histórica Discoteca Ara, en el número 2 de la calle Juan XXIII— ha pasado de ser un local que no terminaba de encontrar su sitio a convertirse en una de las propuestas culturales más activas, versátiles y sorprendentes de Cáceres.

El responsable del giro ha sido Álex Campos, empresario curtido en la hostelería y antiguo regente del Hostal Neptuno. Cuando se presentó la oportunidad de quedarse con el Ara, no lo dudó: vio potencial donde otros veían un local varado en el tiempo. Y acertó.

Matilda Copas Lounge suma 253,64 metros útiles y un aforo aproximado para 250 personas en formato cóctel. Su gran virtud: la flexibilidad.

Conciertos íntimos, espectáculos de magia, presentaciones, exposiciones, talleres privados, sesiones de karaoke, noches temáticas o incluso el kazoo, un juego interactivo tipo trivial que se ha convertido en una sensación entre los asistentes.

La sala incorpora también un pequeño escenario y una estancia anexa de unos diez metros cuadrados que funciona como camerino, almacén o guardarropa, según la necesidad de cada evento.

El público cacereño se entrega a Sanguijuelas del Guadiana en la Sala Matilda / Carlos Gil

Matilda dispone de barra de bebidas equipada para celebraciones y cuenta con horarios amplios: abre de miércoles a domingo desde las 17.00 horas, con cierre entre las 02.30 y las 03.30 según el día.

Además de la sala, Álex Campos gestiona el hotel situado en el mismo complejo, dividido en dos conceptos: 20 habitaciones de hotel tradicional y alojamiento de larga estancia, un formato que está arrasando entre trabajadores temporales y familias que necesitan hospedarse mientras reforman su vivienda. Campos planea ahora modernizar las habitaciones y ampliar los servicios para reforzar la oferta global del espacio.

El ‘efecto Sanguijuelas del Guadiana’: el concierto que lo cambió todo

La Sala Matilda ha vivido este fin de semana uno de sus momentos clave: la actuación de Sanguijuelas del Guadiana, el grupo revelación pacense que está triunfando en el panorama nacional.

"Con lo del Sanguijuelas hemos arrasado. Los fichamos en febrero, mucho antes de que pegaran el boom y tocaran en Womad", recuerda Campos, todavía sorprendido por la avalancha de público.

Los cacereños aguardan ante la Sala Matilda la actuación del grupo extremeño Sanguijuelas del Guadiana / Carlos Gil

Ese concierto ha colocado a Matilda en el mapa del ocio cacereño, atrayendo nuevas miradas y consolidando el espacio como un lugar donde las cosas pasan… y seguirán pasando.

La sala también colabora con grupos de Erasmus, que participan en actividades culturales y gastronómicas donde preparan platos típicos de sus países. Estas noches internacionales se han convertido en un imán para jóvenes y curiosos.

Carlos Gil

Lo que fue la mítica discoteca Ara en los años 70 —nacida con el impulso del boom urbanístico de la ciudad— respira hoy con aire moderno, programación continua y vocación de comunidad.

Matilda Copas Lounge es, ya, un símbolo del nuevo Cáceres cultural: abierto, versátil, vibrante. Un espacio donde cada día pasa algo distinto. Un lugar que ha vuelto para quedarse.