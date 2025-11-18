Las obras de saneamiento en el puente de San Francisco avanzan mientras los arqueólogos extraen el viaducto del siglo XVI

Lento, pero avanzan. Las obras en el puente de San Francisco para renovar la red de saneamiento siguen su curso. Hallazgos arqueológicos provocaron que se paralizasen los trabajos en la zona durante casi cuatro semanas, pero el pasado viernes fueron retomados. Al mismo tiempo, la empresa de arqueólogos contratada por Canal de Isabel II cumple un día más retirando los restos del antiguo viaducto del siglo XVI.

Dos equipos

El regreso al trabajo ha estado dividido en dos equipos. Por un lado, la empresa de arqueólogos que ha contratado Canal de Isabel II para extraer restos del puente. Y por otro, los operarios de las obras del colector. Apenas han regresado dos personas, pues están avanzando de forma ralentizada con trabajos a mano (no pueden utilizar máquinas hasta que concluya la extracción de restos).

Representantes de la empresa que acomete la reforma en la red de saneamiento, que luego se adentrará en la calle Camino Llano, aseguran que estos hallazgos no estaban previstos en el informe previo que les facilitaron, por lo que les pilló por sorpresa, e incidían en las pérdidas económicas que les supone.

Las obras

Cabe recordar que la actuación consiste en la renovación del colector de aguas residuales y pluviales de la zona del puente de San Francisco, para colocar uno de 1,80 metros de diámetro que incremente la capacidad hidráulica del sistema de saneamiento. Durante la ejecución de los trabajos apareció un cable de fibra óptica no previsto en los planos que provocó una nueva configuración del trazado, y después se detectaron restos arqueológicos que han tenido que ser catalogados por los técnicos de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura.