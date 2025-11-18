Trabajos de renovación
Plan de choque de Canal de Isabel II para mejorar los depósitos que abastecen de agua a Cáceres
Las maniobras se llevarán a cabo este miércoles y podrán provocar bajadas de presión y cortes puntuales de agua en diversas zonas de la ciudad
El Canal de Isabel II continuará la próxima semana con una de las actuaciones más importantes dentro de su Plan de Inversiones para la capital cacereña: la renovación de conducciones y válvulas en los depósitos que abastecen a la capital cacereña. Según ha informado la entidad local, estos trabajos requieren realizar maniobras temporales en la red con el fin de sustituir elementos obsoletos y modernizar las infraestructuras de suministro.
Las intervenciones se llevarán a cabo la mañana del miércoles 19 de noviembre, y podrían provocar disminuciones generalizadas de presión e incluso cortes puntuales de agua en las zonas más altas de la parte norte de la ciudad.
Las áreas que se verán afectadas abarcan desde la plaza Mayor y el entorno de calle Margallo, San Justo e Infanta Isabel hasta la barriada de San Blas, la plaza de Santiago, Las Candelas, la avenida Héroes de Baler, Vegas del Mocho, Nueva Ciudad, la barriada Mejostilla, Cáceres el Viejo, Montesol I y II, Residencial Ronda, Gredos, los polígonos Mejostilla y Ganadero, así como el Campus Universitario, sus alrededores y el Residencial Universidad, que podrían experimentar incidencias puntuales durante los trabajos.
La compañía ha pedido disculpas por las molestias que puedan ocasionarse y ha señalado que estas actuaciones son necesarias para mejorar y garantizar la calidad del servicio de abastecimiento en la ciudad.
