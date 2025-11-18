La protección de la Sierra de la Mosca y el Calerizo de Cáceres, paralizada desde 2019 y sin aprobar el decreto para declararlo Paisaje Protegido

El Grupo Municipal Unidas Podemos (UP) instará (vía moción) a que el próximo Gobierno de la Comunidad Autónoma de Extremadura “retome y apruebe a la mayor brevedad posible, sin dilación, el decreto por el que se declara Paisaje Protegido la Sierra de la Mosca y el Calerizo, que se lleva solicitando desde junio de 2019 ante la necesidad de establecer alguna figura de protección en este espacio.

Ley de Espacios Protegidos

El Paisaje Protegido es una de las figuras de protección que contempla la ley de Espacios Protegidos de Extremadura. La Sierra de la Mosca es un área de bosque y matorral mediterráneo muy próximo a la ciudad de Cáceres Patrimonio de la Humanidad, donde conviven el aprovechamiento agroganadero tradicional con el turismo de naturaleza.

Asociada a esta protección de los valores naturales, va aparejada la conservación de los usos económicos tradicionales, ligados a la obtención y explotación de productos como aceitunas, aceite de oliva, corcho, quesos, miel, polen y bellotas; “haciendo compatibles estos usos con otros más actuales de actividades de ocio y tiempo libre”, según se desprende de la moción.

Los ediles de UP en un pleno. / EP

Trayectoria 'convulsa'

Desde UP recuerdan que la necesidad de establecer en este enclave alguna figura de protección ha tenido una trayectoria institucional, “cuando menos, convulsa”; hace 33 años el Ayuntamiento de Cáceres aprobó una moción para solicitar a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), a través de la Junta de Extremadura, la determinación de un “perímetro de protección” del acuífero del Calerizo; propuesta que no llegó a concretarse”.

La movilización ciudadana, agrupada en torno a 43 colectivos de la ciudad, impulsó la iniciativa institucional en el Ayuntamiento para establecer una figura de protección en este paraje. En la legislatura pasada en dos ocasiones se aprobaron sendas mociones instando a la Junta al inicio de los trámites para la declaración.

Esta iniciativa municipal dio lugar al inicio del expediente autonómico que, desde su inicio, “hace ya cinco años, ha sufrido retrasos incomprensibles y dilaciones indebidas”. Desde la Resolución de 23 de julio de 2021 de la Dirección General de Sostenibilidad, por la que se acordó la apertura de la fase de consulta previa y presentación de sugerencias, “nada más se ha avanzado”. Y “en la breve legislatura del PP de María Guardiola no se conoce avance alguno en la tramitación del expediente”.

Urgencia

Por ello, UP cree “urgente un acuerdo plenario” para instar al Ejecutivo autonómico que resulte de las próximas elecciones del 21D a que este “clamor ciudadano y consenso político se plasme en la aprobación urgente del decreto”, declarando paisaje protegido la Sierra de la Mosca y el Calerizo.

La Sierra de la Mosca posee una extensión aproximada de 1.600 hectáreas distribuidas en 71 parcelas entre los municipios de Cáceres y Sierra de Fuentes, incluyendo el santuario de la Virgen de la Montaña y el Risco de Sierra de Fuentes, además del Centro de Recuperación de Fauna Salvaje Los Hornos de esta última localidad.