Moción al pleno
La protección de la Sierra de la Mosca y el Calerizo de Cáceres, paralizada desde 2019 y sin aprobar el decreto para declararlo Paisaje Protegido
Unidas Podemos devuelve al foco esta petición que refrendan casi medio centenar de colectivos
”Durante la legislatura de Guardiola no se ha hecho nada”
El Grupo Municipal Unidas Podemos (UP) instará (vía moción) a que el próximo Gobierno de la Comunidad Autónoma de Extremadura “retome y apruebe a la mayor brevedad posible, sin dilación, el decreto por el que se declara Paisaje Protegido la Sierra de la Mosca y el Calerizo, que se lleva solicitando desde junio de 2019 ante la necesidad de establecer alguna figura de protección en este espacio.
Ley de Espacios Protegidos
El Paisaje Protegido es una de las figuras de protección que contempla la ley de Espacios Protegidos de Extremadura. La Sierra de la Mosca es un área de bosque y matorral mediterráneo muy próximo a la ciudad de Cáceres Patrimonio de la Humanidad, donde conviven el aprovechamiento agroganadero tradicional con el turismo de naturaleza.
Asociada a esta protección de los valores naturales, va aparejada la conservación de los usos económicos tradicionales, ligados a la obtención y explotación de productos como aceitunas, aceite de oliva, corcho, quesos, miel, polen y bellotas; “haciendo compatibles estos usos con otros más actuales de actividades de ocio y tiempo libre”, según se desprende de la moción.
Trayectoria 'convulsa'
Desde UP recuerdan que la necesidad de establecer en este enclave alguna figura de protección ha tenido una trayectoria institucional, “cuando menos, convulsa”; hace 33 años el Ayuntamiento de Cáceres aprobó una moción para solicitar a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), a través de la Junta de Extremadura, la determinación de un “perímetro de protección” del acuífero del Calerizo; propuesta que no llegó a concretarse”.
La movilización ciudadana, agrupada en torno a 43 colectivos de la ciudad, impulsó la iniciativa institucional en el Ayuntamiento para establecer una figura de protección en este paraje. En la legislatura pasada en dos ocasiones se aprobaron sendas mociones instando a la Junta al inicio de los trámites para la declaración.
Esta iniciativa municipal dio lugar al inicio del expediente autonómico que, desde su inicio, “hace ya cinco años, ha sufrido retrasos incomprensibles y dilaciones indebidas”. Desde la Resolución de 23 de julio de 2021 de la Dirección General de Sostenibilidad, por la que se acordó la apertura de la fase de consulta previa y presentación de sugerencias, “nada más se ha avanzado”. Y “en la breve legislatura del PP de María Guardiola no se conoce avance alguno en la tramitación del expediente”.
Urgencia
Por ello, UP cree “urgente un acuerdo plenario” para instar al Ejecutivo autonómico que resulte de las próximas elecciones del 21D a que este “clamor ciudadano y consenso político se plasme en la aprobación urgente del decreto”, declarando paisaje protegido la Sierra de la Mosca y el Calerizo.
La Sierra de la Mosca posee una extensión aproximada de 1.600 hectáreas distribuidas en 71 parcelas entre los municipios de Cáceres y Sierra de Fuentes, incluyendo el santuario de la Virgen de la Montaña y el Risco de Sierra de Fuentes, además del Centro de Recuperación de Fauna Salvaje Los Hornos de esta última localidad.
- Cáceres llora la temprana muerte de Carlos Nevado, 'Carlanga', antiguo dueño de La tabla de Flandes
- La borrasca Claudia activa el riesgo extremo en el norte de Cáceres y causa inundaciones en la capital
- Conmoción en la Mejostilla de Cáceres: los bomberos rescatan el cuerpo de un hombre fallecido en su casa
- Cáceres suspende finalmente el Mercado Medieval de las Tres Culturas por alertas meteorológicas
- Casa Palacchio, nuevo local de copas y eventos en la parte antigua de Cáceres: así es el recambio del restaurante 'La Casa del Sol'
- El Ayuntamiento de Cáceres descarta posponer el Mercado Medieval de las Tres Culturas; no habrá edición hasta 2026: 'La decisión fue la más acertada
- Cáceres avanza hacia el nuevo recinto que pondrá fin al problema del mercado franco: 21.000 metros cuadrados y 2,15 millones de euros
- Una pelea multitudinaria en la 'Conce' de Cáceres a cuenta de un perro deja dos heridos: 'Le golpeó con una barra metálica y tenía una brecha en la cabeza