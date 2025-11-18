El PSOE de Cáceres apela a una "correcta gestión del dinero público" con las atracciones navideñas
“No es que no nos guste la Navidad lo que no nos gusta es la mala utilización del erario público"
El Grupo Municipal Socialista (GMS) ha denunciado la “falta de transparencia y de información” por parte del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres sobre el proceso de regularización de la deuda que el grupo empresarial A. García Camisón (que se ha encargado en ocasiones de instalar la pista de hielo en la ciudad y otras atracciones) mantiene con el consistorio.
Documentación
Pese a las “reiteradas solicitudes de información”, el Gobierno local “sigue sin facilitar documentación alguna”, lo que “evidencia su escaso interés por la correcta gestión del dinero público”, según ha denunciado la portavoz del GMS, Belén Fernández.
Fernández ha explicado que “ante la ausencia de respuesta a nuestras múltiples peticiones”, el GMS registró el pasado 11 de noviembre una solicitud formal “para conocer la situación”. Ya que “por ley están obligados a responder en un plazo máximo de cinco días”, pero, “a día de hoy, seguimos sin contestación”.
La portavoz ha recordado que las actas de la Junta local de Gobierno recogen la “necesidad de determinar si es aplicable la teoría del levantamiento del velo, que contempla la posible creación de nuevas empresas para eludir responsabilidades económicas de sociedades anteriores”.
Deuda con el OARGT
El GMS se ha hecho eco de que el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria - Diputación de Cáceres (OARGT) ha concedido un calendario de pagos para la regularización de la deuda, cuyo cumplimiento “debe ser supervisado rigurosamente para esclarecer si podría existir un fraude de evasión”.
La portavoz ha criticado además que, pese a no facilitar información alguna sobre el cumplimiento de las obligaciones de la empresa con el ayuntamiento, “se estén otorgando nuevas concesiones, como el poblado navideño o casetas adicionales en el parque” Gloria Fuertes.
“No es que no nos guste la Navidad. Lo que no nos gusta es la mala utilización del dinero público. Y lo que sí queremos es garantizar que los recursos municipales se destinan a actuaciones que responden al interés general”, ha concluido la portavoz del GMS.
Plan de Gestión, Recuperación Turística e Impulso de los Servicios Públicos
El PSOE ha registrado una moción al pleno ordinario de este jueves, en la que solicita la puesta en marcha "inmediata" del Plan de Gestión, Recuperación Turística e Impulso de los Servicios Públicos en la Ciudad Monumental.
La portavoz del GMS ha advertido de que los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de los últimos meses arrojan una caída de viajeros y pernoctaciones con una pérdida superior a las 40.000 pernoctaciones que "son alarmantes y demuestran la ausencia total de una política turística por parte del equipo de Gobierno". Por ello, ha reclamado la puesta en marcha "urgente" del citado plan, que es "una obligación marcada por la Unesco y que, a día de hoy, no se ha ejecutado".
Fernández ha indicado que es "imprescindible" una estrategia que combine la protección activa del patrimonio, la mejora de la habitabilidad en la Ciudad Monumental y la regulación efectiva de los apartamentos turísticos, mediante una ordenanza que el concejal de Urbanismo "se niega reiteradamente a impulsar".
