El PSOE de Cáceres apela a una "correcta gestión del dinero público" con las atracciones navideñas

El Grupo Municipal Socialista (GMS) ha denunciado la “falta de transparencia y de información” por parte del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres sobre el proceso de regularización de la deuda que el grupo empresarial A. García Camisón (que se ha encargado en ocasiones de instalar la pista de hielo en la ciudad y otras atracciones) mantiene con el consistorio.

Documentación

Pese a las “reiteradas solicitudes de información”, el Gobierno local “sigue sin facilitar documentación alguna”, lo que “evidencia su escaso interés por la correcta gestión del dinero público”, según ha denunciado la portavoz del GMS, Belén Fernández.

Fernández ha explicado que “ante la ausencia de respuesta a nuestras múltiples peticiones”, el GMS registró el pasado 11 de noviembre una solicitud formal “para conocer la situación”. Ya que “por ley están obligados a responder en un plazo máximo de cinco días”, pero, “a día de hoy, seguimos sin contestación”.

La portavoz ha recordado que las actas de la Junta local de Gobierno recogen la “necesidad de determinar si es aplicable la teoría del levantamiento del velo, que contempla la posible creación de nuevas empresas para eludir responsabilidades económicas de sociedades anteriores”.

Deuda con el OARGT

El GMS se ha hecho eco de que el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria - Diputación de Cáceres (OARGT) ha concedido un calendario de pagos para la regularización de la deuda, cuyo cumplimiento “debe ser supervisado rigurosamente para esclarecer si podría existir un fraude de evasión”.

La portavoz ha criticado además que, pese a no facilitar información alguna sobre el cumplimiento de las obligaciones de la empresa con el ayuntamiento, “se estén otorgando nuevas concesiones, como el poblado navideño o casetas adicionales en el parque” Gloria Fuertes.

“No es que no nos guste la Navidad. Lo que no nos gusta es la mala utilización del dinero público. Y lo que sí queremos es garantizar que los recursos municipales se destinan a actuaciones que responden al interés general”, ha concluido la portavoz del GMS.