Reacción
Temor en la Conce de Cáceres tras una nueva agresión: "Los vecinos tenemos miedo porque nos insultan y se meten con nosotros"
La zona está recogiendo firmas para solicitar al ayuntamiento una intervención urgente y efectiva de los agentes policiales
La plaza de la Concepción de Cáceres vuelve a estar en jaque por el miedo a los transeúntes que, en las últimas horas, han vuelto a provocar un altercado en la zona. La multitudinaria pelea implicó el pasado lunes a siete personas, y terminó con un herido de carácter leve por una brecha sangrante en la cabeza. Los hechos se produjeron a cuenta de una trifulca con un perro. El supuesto agresor llegó a exhibir un arma blanca y habría utilizado una barra metálica para golpear al afectado.
Habituales
Esta zona se ha convertido en un punto donde los sucesos son habituales. En los últimos meses, es frecuentada por usuarios que suelen beber alcohol y consumir estupefacientas a plena luz del día. Por ello, una representación de vecinos, negocios, hosteleros y la asociación Ciudad Monumental se reunieron en el consistorio el pasado verano con representantes del ayuntamiento y la Subdelegación del Gobierno. En esa asamblea, se acordó aumentar la presencia policial.
Miedo
Tras el nuevo incidente, en la Conce muestran su temor a que ocurran más sucesos que puedan revestir mayor gravedad: "Tenemos miedo. Esta gente nos insulta y se mete con nosotros sin ningún motivo. Solamente por estar asomados a las ventanas ya nos están gritando", cuenta una persona residente en la zona, que prefiere no identificarse por temor a represalias. "Llevábamos unos meses en los que se habían marchado de aquí. Se fueron a Cánovas y Santiago, pero han regresado varios", indican.
Cuentan que uno de los principales problemas es que algunos tienen perros que pueden ser potencialmente peligrosos: "Son animales bastante tranquilos a pesar de su raza, pero hay ocasiones en las que les piden a gritos que se sienten, o que no les enseñen la lengua", precisan.
Nueva reunión
La Asociación Vecinal de Ciudad Monumental solicitó en su momento una segunda reunión, que todavía no está programada a la espera de la respuesta del Ayuntamiento de Cáceres. En ella, pretenden evaluar la situación en la plaza de la Concepción y valorar que se mantengan el incremento de la presencia policial.
Firmas
Además, han iniciado una recogida de firmas para mostrar el malestar y la preocupación por el notable aumento de situaciones de incivismo y la sensación de inseguridad en la zona. "Observamos con preocupación el consumo de alcohol y otras sustancias en la vía pública, la presencia de perros sueltos sin control, personas durmiendo en portales y los altercados a horas intempestivas", aseguran, por lo que solicitaron una intervención urgente y efectiva para garantizar la seguridad ciudadana y el cumplimiento de las normativas.
Por último, la Universidad de Extremadura ha realizado una encuesta para estudiar la inseguridad en los ciudadanos, y los resultados se publicarán en los próximos días.
- Cáceres llora la temprana muerte de Carlos Nevado, 'Carlanga', antiguo dueño de La tabla de Flandes
- La borrasca Claudia activa el riesgo extremo en el norte de Cáceres y causa inundaciones en la capital
- Conmoción en la Mejostilla de Cáceres: los bomberos rescatan el cuerpo de un hombre fallecido en su casa
- Cáceres suspende finalmente el Mercado Medieval de las Tres Culturas por alertas meteorológicas
- Casa Palacchio, nuevo local de copas y eventos en la parte antigua de Cáceres: así es el recambio del restaurante 'La Casa del Sol'
- El Ayuntamiento de Cáceres descarta posponer el Mercado Medieval de las Tres Culturas; no habrá edición hasta 2026: 'La decisión fue la más acertada
- Cáceres avanza hacia el nuevo recinto que pondrá fin al problema del mercado franco: 21.000 metros cuadrados y 2,15 millones de euros
- Una pelea multitudinaria en la 'Conce' de Cáceres a cuenta de un perro deja dos heridos: 'Le golpeó con una barra metálica y tenía una brecha en la cabeza