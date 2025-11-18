Temor en la Conce de Cáceres tras una nueva agresión: "Los vecinos tenemos miedo porque nos insultan y se meten con nosotros"

La plaza de la Concepción de Cáceres vuelve a estar en jaque por el miedo a los transeúntes que, en las últimas horas, han vuelto a provocar un altercado en la zona. La multitudinaria pelea implicó el pasado lunes a siete personas, y terminó con un herido de carácter leve por una brecha sangrante en la cabeza. Los hechos se produjeron a cuenta de una trifulca con un perro. El supuesto agresor llegó a exhibir un arma blanca y habría utilizado una barra metálica para golpear al afectado.

Habituales

Esta zona se ha convertido en un punto donde los sucesos son habituales. En los últimos meses, es frecuentada por usuarios que suelen beber alcohol y consumir estupefacientas a plena luz del día. Por ello, una representación de vecinos, negocios, hosteleros y la asociación Ciudad Monumental se reunieron en el consistorio el pasado verano con representantes del ayuntamiento y la Subdelegación del Gobierno. En esa asamblea, se acordó aumentar la presencia policial.

Miedo

Tras el nuevo incidente, en la Conce muestran su temor a que ocurran más sucesos que puedan revestir mayor gravedad: "Tenemos miedo. Esta gente nos insulta y se mete con nosotros sin ningún motivo. Solamente por estar asomados a las ventanas ya nos están gritando", cuenta una persona residente en la zona, que prefiere no identificarse por temor a represalias. "Llevábamos unos meses en los que se habían marchado de aquí. Se fueron a Cánovas y Santiago, pero han regresado varios", indican.

Cuentan que uno de los principales problemas es que algunos tienen perros que pueden ser potencialmente peligrosos: "Son animales bastante tranquilos a pesar de su raza, pero hay ocasiones en las que les piden a gritos que se sienten, o que no les enseñen la lengua", precisan.

Nueva reunión

La Asociación Vecinal de Ciudad Monumental solicitó en su momento una segunda reunión, que todavía no está programada a la espera de la respuesta del Ayuntamiento de Cáceres. En ella, pretenden evaluar la situación en la plaza de la Concepción y valorar que se mantengan el incremento de la presencia policial.

Firmas

Además, han iniciado una recogida de firmas para mostrar el malestar y la preocupación por el notable aumento de situaciones de incivismo y la sensación de inseguridad en la zona. "Observamos con preocupación el consumo de alcohol y otras sustancias en la vía pública, la presencia de perros sueltos sin control, personas durmiendo en portales y los altercados a horas intempestivas", aseguran, por lo que solicitaron una intervención urgente y efectiva para garantizar la seguridad ciudadana y el cumplimiento de las normativas.

Recogida de firmas. / E. P.

Por último, la Universidad de Extremadura ha realizado una encuesta para estudiar la inseguridad en los ciudadanos, y los resultados se publicarán en los próximos días.