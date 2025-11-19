Buenas noticias para la seguridad de Cáceres: la Policía Local estrena un sistema tecnológico para detectar vehículos en situación irregular

La Policía Local de Cáceres ha presentado este miércoles ‘Discover_eLITE’, una innovadora herramienta tecnológica destinada a mejorar el control de la movilidad y reforzar la seguridad vial en la ciudad mediante el análisis de los datos de los vehículos.

El dispositivo funciona a través de una aplicación instalada en un teléfono móvil, que los agentes podrán usar tanto a pie como en un soporte dentro de los vehículos policiales. Este novedoso sistema, móvil y ligero, permite leer de manera rápida y eficiente las matrículas de los coches, ya sea que estén estacionados o en movimiento, detectando de inmediato cualquier vehículo en situación irregular, como la falta de ITV, el seguro obligatorio vencido o incidencias judiciales de los propietarios.

Además, incorpora funciones para el control de acceso a zonas restringidas (como áreas de residentes) y ofrecerá apoyo en la planificación de dispositivos especiales durante eventos como Semana Santa, Carnaval o actividades deportivas.

El acto ha contado con la participación del concejal de Seguridad, Pedro Muriel; del inspector jefe de la Policía Local, Marcos Durán; del oficial responsable del modelaje y la implementación del sistema, Juan Domingo Barriga; y de Vicente Boyero, responsable técnico de la empresa proveedora.

Según ha señalado Muriel, el equipo de Gobierno continúa impulsando la modernización de la Policía Local de Cáceres, con el objetivo de "dotar a los agentes de equipos, sistemas y material inteligente" para velar por la seguridad y la gestión del tráfico.

Puesta en marcha

Por su parte, el jefe de la Policía Local ha explicado que el sistema 'Discover_eLite' será utilizado por la nueva Unidad de Movilidad y Tráfico, que actualmente se encuentra en fase de creación. “Es una herramienta informática a disposición de los agentes que van a integrar esta unidad, que velará por la seguridad y la gestión del tráfico", ha destacado Durán.

A su vez, ha concretado que el dispositivo aún se encuentra "en fase experimental", aunque ha avanzado que "en breves fechas, una vez que se cree la unidad, entrará en vigor".