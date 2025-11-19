Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cáceres 2031 lanza una convocatoria para traer artistas europeos a Extremadura

Colectivos y espacios de la región pueden acoger residencias creativas con financiación de hasta 5.000 euros; el plazo acaba el 7 de diciembre

Carlos Gil

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

Cáceres 2031 ha abierto una convocatoria de residencias artísticas dirigida a colectivos, espacios y entidades de Extremadura, una iniciativa clave dentro de su candidatura a Capital Europea de la Cultura. El objetivo es generar espacios donde artistas europeos puedan crear, investigar y convivir con comunidades locales, reforzando la dimensión internacional del proyecto y fomentando una “trashumancia cultural” entre Extremadura y Europa.

La convocatoria admite proyectos en cerámica contemporánea, escultura, cine, circo, literatura, ópera, videoarte, danza o gastronomía, con dos vías de participación: propuesta abierta, en la que el Consorcio seleccionará a los artistas mediante una open call europea y propuesta directa, en la que los propios espacios pueden proponer a un artista europeo concreto.

Las estancias tendrán entre 3 y 12 días y contarán con una financiación de hasta 5.000 euros, destinados a desplazamientos, honorarios y materiales. Si el espacio no dispone de alojamiento, deberá asegurar las condiciones necesarias para el artista.

Las propuestas seleccionadas se integrarán en la Red de Residencias Transcultura, una plataforma que busca consolidar en Extremadura una comunidad artística activa, hospitalaria y conectada con Europa.

Criterios de selección y valores de Cáceres 2031

El proceso valorará especialmente proyectos que trabajen con colectivos con menos oportunidades, iniciativas intergeneracionales, propuestas con artistas europeos no españoles y aquellas que fomenten una participación comunitaria real.

Cada residencia deberá abordar al menos uno de los tres valores centrales de Cáceres 2031: estrategias para la paz, creatividad frente a los retos contemporáneos y cocreación ciudadana. Las estancias deberán culminar con una presentación pública del proceso creativo.

Plazo abierto hasta el 7 de diciembre

Las entidades interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el 7 de diciembre de 2025, a través del formulario oficial: https://forms.gle/85pb5jMv3qaEKTZw6

Las residencias seleccionadas comenzarán a desarrollarse en 2026, en varias fases.

Con esta iniciativa, Cáceres 2031 refuerza su apuesta por un modelo cultural que conecta territorios, une generaciones y convierte el arte en motor social, consolidando su candidatura como uno de los proyectos culturales más ambiciosos del país.

