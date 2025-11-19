Cáceres estrena Monacal 2025: cuatro días de dulces, cultura y solidaridad para apadrinar conventos

Cáceres acogerá del 5 al 8 de diciembre la primera edición de Monacal 2025, un evento solidario que reunirá en el Palacio Episcopal la tradición repostera y cultural de 14 conventos de las tres diócesis de Extremadura. La muestra busca apoyar económicamente a comunidades religiosas que mantienen viva, desde hace siglos, la elaboración artesanal de dulces conventuales.

Durante cuatro días, los visitantes podrán adquirir 74 variedades de dulces, con una previsión de 9.000 cajas a la venta. Los beneficios se destinarán íntegramente a los conventos participantes. Además, en la Plaza de Santa María se habilitarán degustaciones solidarias de chocolate y café.

El dulce recuerdo de La Salmantina /

Como antesala del evento, el 4 de diciembre se celebrarán las I Jornadas Profesionales Monacal, con conferencias, encuentros especializados, talleres de hierbas aromáticas, sesiones sobre turismo, patrimonio y gastronomía, y demostraciones culinarias en directo.

El programa contará con la participación de chefs como Javier Martín, Parador de Cáceres, Restaurante Mamay Aldana y El Pensionista, que ofrecerán demostraciones de cocina monacal adaptada a la gastronomía actual.

Monacal 2025 incluirá talleres infantiles y aulas de repostería, conferencias de cronistas, escritores y especialistas gastronómicos, conciertos de música sacra a cargo del Orfeón Cacereño y la Coral Nuestra Señora de la Montaña.

Además, habrá actividades simultáneas en el Palacio Episcopal, la Plaza de Santa María y el Palacio de los Golfines de Abajo.

Apadrina un convento

La iniciativa cuenta con la colaboración de Caja Rural de Extremadura, el Ayuntamiento de Cáceres, la Diputación de Cáceres y la Consejería de Turismo, junto a numerosas empresas integradas en el programa “Apadrina un convento”, que ha permitido facilitar ingredientes y apoyo logístico para la producción de los dulces.

Interior del convento de las Jerónimas de Cáceres. / El Periódico Extremadura

La entrada será gratuita y el horario de visita será de 10.00 a 20.00 horas, con cierre especial el 8 de diciembre a las 17.00 horas.

Con Monacal 2025, Cáceres se convierte en punto de encuentro entre la gastronomía tradicional, la cultura monástica y la solidaridad, ofreciendo a residentes y visitantes una experiencia única en pleno puente de diciembre.