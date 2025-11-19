Guerra Civil y franquismo
Cáceres frente al 20N: el cómic que une a abuelos y nietos a través de la memoria histórica
La Sala Pintores 10 acoge la presentación de ‘Lecciones robadas, el cómic’, una obra nacida del trabajo educativo y de la memoria viva
Participarán los ilustradores Fermín Solís y Fernando Chamizo, y el promotor del proyecto Luis Vivas, entre otros
Los ilustradores Fermín Solís y Fernando Chamizo, el profesor valenciano de Historia Luis Vivas y el Doctor en Historia por la Universidad de Extremadura (UEx) José Hinojosa serán los encargados de la presentación en Cáceres del libro ‘Lecciones robadas, el cómic’, una obra nacida del trabajo educativo y de la memoria viva, ya que Vivas ha conseguido que más de 300 alumnos de cuarto de la ESO se vuelquen en sacar a la luz las historias de sus abuelos y abuelas sobre la guerra civil y el franquismo.
Puente entre generaciones
De hecho, la obra se erige como “un puente entre generaciones, una invitación a mirar el pasado desde la creatividad, el arte y el compromiso social”, según destaca Luis Vivas, profesor de Historia en Quart de Poblet (Valencia) y coordinador del proyecto. En la presentación, este jueves (20N) en la Sala Pintores 10 también participarán el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y la directora de el Periódico Extremadura, Marisol López del Estal.
Vivas es profesor de Geografía e Historia desde hace más de dos décadas en el colegio Sagrado Corazón de Quart de Poblet. Allí surgió su proyecto educativo, plasmado en el libro ‘Lecciones de nuestros abuelos’, que se articula como una recopilación de historias de la España del siglo XX, “que los mayores cuentan a sus nietos en primera persona y, a veces, por primera vez”.
El docente cuenta cómo descubrió gracias a un reportaje de La Opinión de Zamora (publicado en mayo de 2020) la trágica historia de ‘las dos rosas zamoranas’, sus tías abuelas (Magdalena y Angelita Flechoso), que fueron fusiladas la noche del 20 de noviembre de 1936 por los sublevados franquistas con tan solo 17 y 15 años, respectivamente. Ambas se convirtieron en las mujeres más jóvenes fusiladas durante la guerra civil en Zamora.
Proyecto memorialístico
El proyecto memorialístico, sin ánimo de lucro y firmado por el propio Vivas y sus alumnos, ha inspirado a otros centros docentes y el libro ya lleva varias ediciones. Además, ha dado lugar a la segunda publicación: ‘Lecciones robadas, por qué perdimos la Memoria’, un libro inspirado en el primero, pero que “trata de profundizar en los temas más importantes de nuestra historia reciente”.
Así, investigando y contrastando documentación para “recuperar contenidos que fueron silenciados, tergiversados o enterrados, mi alumnado ha podido contar con la ayuda de más de 60 expertos y testimonios de primera mano”, además de varias asociaciones y redes relacionadas con la Educación en la Memoria.
Ahora, su adaptación al cómic cuenta con una pléyade de autores entre las están algunos de los más importantes y reconocidos ilustradores e historietistas españoles, como Paco Roca, Carlos Giménez, Cristina Durán, Dario Adanti, Fermín Solís, Juanfer Briones, LaMarta, Aliss Mith, Manuel Granell, David Marto, Victor Jaubert, Ariadna Ripoll, Fernycómic, Aitana Aroca, Héctor Villajos, Biskys Garden y Claudia Watts, entre otros.
