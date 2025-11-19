Cáceres impulsa la Ruta de la Tapa Sin Gluten: seis bares, tapas a 4 euros y premios para los participantes

El Ayuntamiento de Cáceres vuelve a colaborar con la Asociación de Celíacos de Extremadura (ACEX) en la X Ruta de la Tapa Sin Gluten, que se celebrará entre este viernes 21 y el domingo 23 de noviembre, con la participación de seis establecimientos que ofrecerán tapas aptas para celíacos a un precio único de 4 euros.

El concejal de Cultura, Jorge Suárez, destacó que esta iniciativa “se ha consolidado y resulta necesaria para que este colectivo pueda disfrutar del ocio, el turismo y la gastronomía de la ciudad sin ningún tipo de riesgo para su salud”. Agradeció además la implicación de los locales, “que ponen lo mejor de su cocina para que las personas celíacas puedan degustarla con total tranquilidad”.

Suárez animó a la ciudadanía a sumarse a la ruta: “Sean o no celíacos, es una oportunidad para descubrir la riqueza gastronómica de Cáceres, cada vez más diversa y de mayor calidad”.

Seis tapas, seis propuestas diferentes

Los establecimientos participantes y sus tapas son: Quereles: Albóndigas de merluza y gambas en salsa verde. Restaurante 8º Arte: Wonton marino chorisea. Paradise Market: Mini Burger rulo spicy. La Malinche: Taco jarocho. Sushimore: Crunchy de salmón. Maná: Taco de añojo certificado con aguacate, cebolla, cilantro, lima y salsa de tomate dulce.

Los clientes que obtengan tres sellos de locales distintos entrarán en el sorteo de varios premios: Dos noches en régimen de media pensión en Garden Hotels&Resorts, cena para dos personas en Restaurante El Montaito, lote de productos sin gluten de Paradise Market. Lote de productos sin gluten de Obrador Oliva y Lote de productos sin gluten de Sinblat.

Además de la ruta gastronómica, Acex ha organizado una visita guiada por el casco histórico el 22 de noviembre para familias asociadas a la entidad. La actividad incluye dinámicas infantiles y tiene como objetivo acercar el patrimonio cacereño a niños y adultos, combinando ocio, cultura y convivencia.

Con esta décima edición, la Ruta de la Tapa Sin Gluten reafirma su papel como una iniciativa que promueve la inclusión gastronómica y refuerza la apuesta de Cáceres por una oferta culinaria diversa, segura y de calidad.

La alimentación sin gluten, tradicionalmente vinculada a las personas con enfermedad celíaca, ha dado un salto a la esfera pública en los últimos años. La mayor oferta gastronómica y el aumento de la sensibilidad hacia los problemas digestivos han popularizado una dieta que, para algunos colectivos, es mucho más que una moda: es una necesidad vital.

Según la Asociación de Celíacos de Extremadura (ACEX), eliminar el gluten —una proteína presente en cereales como el trigo, la cebada o el centeno— es el único tratamiento eficaz para quienes padecen celiaquía o sensibilidad al gluten no celíaca. Para estos pacientes, el consumo accidental de esta proteína puede provocar daños intestinales, dolor abdominal, anemia, fatiga crónica o problemas de absorción de nutrientes.

Una dieta indispensable para miles de personas

“La comida sin gluten no es una elección, es una cuestión de salud”, explican personas afectadas. Mantener una dieta estricta mejora la calidad de vida de forma significativa: desaparecen las molestias digestivas, se recuperan las defensas, aumenta la energía y se normaliza la absorción de vitaminas y minerales.

La dieta sin gluten también es fundamental para los pacientes con alergia al trigo o algunas enfermedades autoinmunes en las que se recomienda reducir la inflamación del sistema digestivo.

Varios productos sin gluten. | Efe / El Periódico

Aunque solo un 1% de la población es celíaca, cada vez más personas optan por alimentos sin gluten para mejorar sus digestiones o aliviar molestias como la hinchazón, los gases o el cansancio tras comidas copiosas. Expertos nutricionistas recuerdan que esta tendencia debe hacerse “con criterio” y sin eliminar grupos de alimentos sin una razón médica clara, pero reconocen que muchas personas experimentan una sensación de “ligereza y confort digestivo” al reducir el gluten.

La demanda creciente ha empujado a bares, restaurantes y supermercados a ampliar su oferta sin gluten. Eventos como la Ruta de la Tapa Sin Gluten de Cáceres contribuyen a normalizar el acceso de este colectivo a la gastronomía y a sensibilizar a la población sobre la importancia de cocinar sin contaminación cruzada.

“La comida sin gluten no es solo una alternativa: es inclusión social”, señalan desde la asociación. Poder comer fuera de casa sin miedo y con garantías supone una mejora directa en el bienestar emocional de las personas celíacas y sus familias.

Con más establecimientos formados, mayor regulación en etiquetado y una ciudadanía más concienciada, la comida sin gluten se consolida como una opción saludable, segura y accesible. Su presencia creciente en la hostelería y el comercio demuestra que una dieta adaptada puede convivir con la gastronomía tradicional sin perder sabor ni calidad.