Domingo Barbolla, sociólogo de Cáceres: "Los libros y su declinar"

Los libros han sido una parte sustantiva de nuestro desarrollo hasta este tercer milenio, con ellos aprendimos—muchos— a pensar desde el razonamiento desprovisto de imagen y sonido, algo inusual entre los hombres. Buena parte de la humanidad sabe leer y escribir, esto hace que la civilización del presente se soporte en estas dos habilidades, básica necesidad para convivir los millones de hombres y mujeres que poblamos este planeta, sin estos saberes imposible hubiera sido tal multitud.

Si bien hasta ahora ha sido así, parece que entramos en un nuevo momento similar al precedente de la escritura; en el presente la imagen y el sonido escenifican la comunicación de forma más plena, pero a la vez el razonamiento propio del texto sedebilita para dar paso a esa primigenia interacción de voz e imagen.

Otra de las capacidades humanas -la memoria- también sale perdiendo en esta nueva realidad al poder consultar el mensaje en cualquier momento gracias a la Red, ya no es necesario acumular esa información en la mente, a modo de salvar espacio en el disco duro de nuestra memoria relegamos esta tarea a depósitos de almacenamiento de silicio disponibles casi al instante.

El tipo de razonamiento encadenado del texto y la ausencia de memorizar datos —seguramente los menos relevantes— nos alojan en otro momento de la historia de la humanidad, al igual que el libro y su popularización nos situó en la anterior. Bienvenidos a este nuevo universo que sin duda nos mostrará otra realidad, esperemos que más prometedora que la anterior.