Electrocash impulsa su expansión con un nuevo centro logístico en Cáceres

Electrocash, marca comercial de Euro Electrodomésticos Extremadura, crece de forma exponencial. Esta noche la apertura de su nuevo centro logístico en Cáceres ha sido ejemplo de innovación, arrojo empresarial y visión de futuro. El edificio de la calle Molineros 217B del Polígono Las Capellanías servirá a la empresa de venta y distribución de electrodomésticos líder de la región para trabajar más, mejor y en menos tiempo. El nuevo centro logístico tiene una extensión de 5.000 metros cuadrados, dispone de tres muelles de carga y ha sido posible gracias a una inversión de más de 2 millones de euros.

Euro Electrodomésticos Extremadura es una historia de ilusión, de familia y de empresa que continúa hasta llegar en la actualidad a las 50 tiendas (entre propias y franquiciadas) y a los 150 empleos (15 en el nuevo centro logístico de Cáceres, que se suma al existente en Zafra).

Fran Piñero Lemus reuerda a Luis Arturo Méndez en su discurso. / Jorge Valiente

Una velada emocionante

Emoción a raudales durante toda la velada, en la que se proyectaron dos vídeos de la historia de la empresa y sobre todo cuando el CEO de Euro Electrodomésticos Extremadura, Francisco Piñero Lemus, tuvo un especial recuerdo para Luis Arturo Méndez Enrique, trabajador fallecido el pasado mes de agosto. Al comienzo del acto se interpretó el Himno de Extremadura con la voz de Elsa Tortonda, que trufó con su talento la velada.

El CEO de la empresa, Francisco Piñero, se remontó a hace tres años, con motivo de la inauguración de los servicios centrales de la firma en Maltraviseo. “Simbolizó un paso decisivo en nuestra historia. Ahora este centro logístico nos abre perspectivas de crecimiento a otras comunidades”, dijo.

“Hoy el sueño inicial se ha transformado en una empresa sólida para en el futuro ser más eficientes y más sostenibles. Este espacio quiere anticiparse a los retos del mañana”, indicó. Piñero Lemus incidió en que desde 2024 la empresa forma parte del registro de Empresas Socialmente Responsables de Extremadura.

Elsa Tordonda, durante su actuación. / Jorge Valiente

"Es una persona incansable"

Por su parte, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, explicó que cuando Francisco Piñero le comunicó su deseo que poner en marcha el centro logístico no se sorprendió: “Es una persona incansable que siempre quiere crecer". Añadió que gracias a esta iniciativa Cáceres tiene un polo industrial de referencia.

Finalmente, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, dijo que “hablar de Electrocash es hablar de su fundador y de un equipo que ha sabido por la vista lejos” y recordó que en algo más de un año la firma cumple tres décadas. “Electrocash es un referente para otras empresas locales”, concluyó.

El nuevo centro logístico de Electrocash registró un lleno absoluto de las instalaciones entre amigos, clientes, proveedores y autoridades que se acercaron al Polígono de Las Capellanías para felicitar a la familia Piñero Lemus y a sus trabajadores el nuevo espacio de desarrollo creado.