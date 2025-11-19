"He notado que algunos estudiantes en prácticas no muestran interés o no llegan con la preparación suficiente", afirma José Pedro Garrido, electricista

José Pedro Garrido comenzó su trayectoria como autónomo en 2004, una decisión que tenía clara desde que finalizó su formación como electricista. Tras realizar sus prácticas, fue contratado por la misma empresa, donde trabajó durante tres años. A pesar de la experiencia adquirida, siempre tuvo claro que su objetivo era ejercer como autónomo y abrirse su propio camino profesional.

"Las prácticas fueron una experiencia muy necesaria y enriquecedora, aprendí muchísimo. Soy una persona a la que le gustan los retos y disfruto resolviendo problemas. Considero que, en nuestra profesión, es fundamental estar en constante formación y mantenerse siempre actualizado. Sin embargo, también pienso que esto depende mucho del interés personal por seguir aprendiendo y mejorando. He notado que algunos estudiantes en prácticas no muestran ese interés o no llegan con la preparación suficiente, y en esos casos somos nosotros quienes debemos formarlos. Creo que en ese sentido algo no está funcionando del todo bien".

Formación profesional

Asimismo, en lo referente a la formación profesional, el experto comenta que, en ocasiones, han aceptado a personas en prácticas sin una preparación previa. Añade que, años atrás, era común aprender el oficio directamente de los padres, sin formación formal, adquiriendo la experiencia "a base de golpes". "Muchos de mis compañeros realizaban la instalación completa de un edificio con una habilidad impresionante, pero carecían de los conocimientos teóricos necesarios. En cambio, había chicos en prácticas que destacaban por sus conocimientos, aunque no tanto por su destreza. Desde mi punto de vista, los estudios son fundamentales".

Estudiantes con falta de interés

Por otro lado, el experto señala que la formación profesional está en auge y cada vez cuenta con mayor demanda. "Estoy donde estoy gracias a las prácticas que realicé, creo que fueron un punto de inflexión, e incluso me permitió dar el paso para montar mi propia empresa. Considero que la práctica es fundamental para formarse como electricista, aunque sí debo decir que, en mi experiencia, no siempre veo a los estudiantes implicados en el trabajo. Hemos tenido personas en prácticas muy comprometidas, pero también otros que parecen hacerlas solo por cumplir, esa es la impresión que nosotros hemos tenido".

Respeto por los tiempos de espera

Por último, el experto destaca que hoy en día se valora mucho más la paciencia y el respeto por los tiempos de espera. Señala que en ocasiones debe informar a un cliente que tendrá que esperar hasta un mes, y que, sorprendentemente, lo aceptan sin problema, lo que él considera una gran satisfacción. Según su experiencia, este cambio también es clave en la formación profesional de los jóvenes, ya que aprender a combinar conocimientos técnicos con habilidades como la paciencia, la planificación y la comunicación resulta esencial para desarrollarse correctamente en su futura carrera.