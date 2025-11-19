La minera califica el año de “frustrante” por la solicitud de licencia que tramita la Junta en Cáceres y no descarta reiniciar el proceso

La empresa australiana Infinity Metals Limited (antes Infinity Lithium) ha calificado de “frustrante” la situación del proyecto de explotación de la mina de litio en Cáceres, debido al “lento progreso con la solicitud de licencia” que tramita actualmente la Junta de Extremadura, junto con “un menor interés en el sector del litio”; al tiempo que no descartan reiniciar el proceso, aunque esto podría causar un retraso de “varios meses a años”.

Accionistas

Así lo trasladaba a los accionistas el presidente de Infinity Metals, Adrian Byass (tras la dimisión de Ryan Parkin a finales de 2024), en uno de los comunicados lanzados en el último cuatrimestre del año, en el que agradece a los accionistas actuales “su apoyo y paciencia, mientras buscamos alcanzar resultados positivos en España y explorar nuevas oportunidades más cerca de casa”.

En otra misiva (ya recogida por este diario), Byass había informado a los accionistas que la minera había registrado la documentación extra requerida por la Junta. Documentos que el Gobierno regional solicitó en diciembre de 2024, instando a realizar aclaraciones al proyecto por tratarse de una información “imprecisa y deficitaria”.

Ahora, la multinacional espera ahora que la Administración regional dé luz verde a la Solicitud de Concesión de Explotación del Proyecto de Litio de San José de Valdeflores en la capital cacereña.

Si en este contexto, Infinity Metals insistía en la “incertidumbre sobre los plazos” para la progresión de la solicitud”, ahora expresan que, aunque “seguimos trabajando de manera constructiva con la Administración regional para avanzar en el proyecto”, se plantean, “en última instancia” reclamar “algún tipo de reconocimiento por el considerable gasto realizado hasta la fecha en el proyecto San José dé Valdeflóres”.

Barreras administrativas

En este contexto, desde la multinacional apuntan a las “barreras administrativas contradictorias” con respecto a a la hora de obtener luz verde (para recabar más pruebas) con las “muestras de perforación adicionales”, así como para “repetir el trabajo de prueba metalúrgica”.

A este respecto, Byass considera que en el caso de que la compañía perdiera la solicitud de licencia minera, al no conseguir el visto bueno de la Junta, pasaría a una solicitud prioritaria para un permiso de exploración “en caso de querer reiniciar el proceso”, algo que no se descarta. Si bien, insiste en que “esto podría ocasionar un retraso de varios meses o incluso años”.

Reducción de costes

Dado este escenario en España, la compañía se ha centrado durante todo el año en reducir de forma constante los costes, tanto a nivel corporativo como en el país, y en optimizar su consejo y equipo directivo.

Como ya informó el Periódico Extremadura el pasado mes de octubre, esto ha provocado que la compañía australiana haya promulgado varios cambios en la plantilla, que afectan por entero a la cúpula directiva de la filial Extremadura New Energies (ENE).

De hecho, se aludió a “una carga de trabajo reducida” que vinculó al tiempo que tarden “las autoridades regionales procesando un volumen significativo de información presentada”, en referencia a esa documentación extra requerida por la Junta. Por este motivo, Infinity ha decidido “reducir costes” con la filial extremeña.

De esta forma, el que fuera Director Ejecutivo de Infinity Ramón Jiménez ya dejó de ocupar ese cargo para asumir el papel de Director No Ejecutivo. El papel de CEO de la subsidiaria de propiedad absoluta de Infinity, en referencia a ENE, fue asumido por el propio Byass.

Además, David Valls, otro de los rostros ligados a la dirección del proyecto desde el inicio en el territorio extremeño, abandonó la gerencia del mismo. Aunque se anunció que seguiría ligado como consultor, trabajando para la compañía a modo de ‘freelance’.