El Ayuntamiento de Cáceres llama a la calma tras la aparición de una bacteria en las tuberías de Mejostilla: "No existe ningún riesgo sanitario para la población"

El concejal de Seguridad de Cáceres, Pedro Muriel, ha querido trasladar este martes un mensaje de "absoluta certeza, tranquilidad y seguridad" a la ciudadanía cacereña respecto al consumo de agua en la ciudad, después de que ayer se hiciera pública la detección de ciertas anomalías respecto al nivel de cloro en un punto del polígono de Mejostilla y de que esta mañana coincidiera un plan de choque de Canal de Isabel II en los depósitos que abastecen a la capital cacereña, generando cierta alarma en la población.

Muriel ha explicado que el ayuntamiento mantiene un "hilo directo" con la autoridad sanitaria y con Canal de Isabel II, y que se realizan “controles sistemáticos y continuados” tanto por parte de la empresa suministradora como por los servicios técnicos municipales y el laboratorio del consistorio, que analiza muestras periódicas en distintos puntos de la ciudad.

El edil ha insistido en que no existe ninguna alerta que afecte a la salubridad del agua, y ha remarcado especialmente que los vecinos de la zona norte pueden estar tranquilos, pese a la caída de presión registrada esta mañana que ha alimentado la preocupación ciudadana.

Desde el equipo de gobierno indican que esta bajada de presión ya estaba prevista y no guarda relación con la anomalía en el agua comunicada ayer. Se debía exclusivamente a las obras de mantenimiento y mejora ejecutadas por Canal de Isabel II en el pequeño depósito auxiliar ubicado en la subida de la Montaña, que da servicio a la zona norte de la ciudad. Además, ha señalado que los técnicos municipales ya han confirmado que la presión “se está recuperando con absoluta normalidad” tras las actuaciones llevadas a cabo a primera hora.

Pequeñas anomalías, pero sin riesgo sanitario

Asimismo, Muriel también ha reconocido que, dentro de las analíticas habituales, se han detectado ciertas anomalías relacionadas con niveles de cloro en algunos puntos finales de la red, los llamados puntos “de cola” del abastecimiento.

No obstante, ha asegurado que estas incidencias no afectan al consumo humano ni suponen riesgo alguno, y que Canal de Isabel II "ya está trabajando para resolverlas" con la mayor brevedad posible.

Controles sanitarios

El concejal de Seguridad ha recordado que las industrias alimentarias de la ciudad están obligadas a realizar sus propios controles internos, y que en ellos pueden detectarse cuestiones que, aunque habituales, son supervisadas y corregidas bajo la autoridad sanitaria.

Así, el ayuntamiento se ha puesto esta misma mañana en contacto con la gerencia del Área de Salud y con los servicios de inspección sanitaria para conocer “al detalle” toda la información relativa al control del agua en Cáceres, reiterando que el suministro es seguro y que la ciudadanía puede consumir agua con total normalidad.