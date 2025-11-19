¿Una necrópolis romana bajo los Juzgados de Cáceres? Lo que se puede encontrar en la obra de ampliación

Año 1999. Los movimientos de tierra para construir el Palacio de Justicia de Cáceres han comenzado en las inmediaciones de la Ronda de San Francisco. Durante las obras, se produce un importante hallazgo arqueológico: una tumba romana. Las voces hablan de que apareció, pero al poco tiempo se le perdió la pista. Un tiempo después, se encontró en Madrid, pero había sufrido una rotura. Y regresó a Extremadura para permanecer expuesta en el Museo de Cáceres, donde ocupa un lugar preferencial en el Palacio de las Veletas, que ahora está cerrado por las obras.

Esto cuenta una de las leyendas de la historia más reciente de la ciudad. Lo que sí está documentado, gracias al libro Epigrafía Romana y Cristiana del Museo de Cáceres publicado por Julio Esteban Ortega y José Salas Martín, es el hallazgo de una placa funeraria de mármol blanco de calidad excepcional, partida en el lateral izquierdo, que se descubrió en el movimiento de tierras para la construcción de la nueva Audiencia de Cáceres.

Recreación de la ampliación de los juzgados en Cáceres. / MINISTERIO DE JUSTICIA

Inscripciones

Está considerada una de las inscripciones más importantes del catálogo por la calidad del soporte y por la constatación de un pretoriano más en tierras extremeñas. Hasta la fecha de publicación del libro, era el primero que se documentaba en los territorios cacereños. El lugar parecía indicar la presencia allí de una de las necrópolis de la colonia Norba Caesarina, de las que hasta ese momento no se tenían ningún indicio.

Mármol

La placa de mármol debió formar parte de un monumento funerario dispuesto verticalmente, que al derrumbarse enterró el epitafio. El escrito hace referencia a dos hermanos que debían ser ciudadanos de Norba. El segundo, encargado de llevar a efecto el testamento del muerto, es un soldado que servía en la Cohorte IV Pretoriana, por lo tanto enla guardia del emperador. Las características del monumento, el formulario, la forma de las letras y la ausencia de datos tales como la edad del difunto fecharían el epitafio a mediados del siglo I.

Libro publicado por Julio Esteban Ortega y José Salas Martín, que tiene la tumba hallada en los Juzgados de Cáceres en la imagen de portada. / E. P.

Arqueólogos

Ahora, con las obras que se van a acometer en las inmediaciones del actual Palacio de Justicia para afrontar su ampliación, pueden quedar al descubierto los restos de esas posibles tumbas que compusiesen la necrópolis romana de la que hablan Ortega y Salas. Arqueólogos de la ciudad como Lorenzo González, que también pertenece a Adenex, esperan que, "si encuentran algo, se catalogue y se estudie para conocer lo que son. Cáceres tiene una rica historia que debemos preservar".

Más hallazgos

Cabe recordar también que, el pasado mes de julio, medio centenar de piezas de una necrópolis fueron halladas en el término municipal de Cáceres durante las obras de la futura autovía que conectará las dos capitales de provincia. Se trataba de 38 tumbas de una necrópolis romana de considerable extensión de la época romana.

Además, en las últimas semanas también se han producido hallazgos arqueológicos que han puesto en jaque la actuación para la renovación de la red de saneamiento en la zona del Puente de San Francisco. Los operarios de las obras encontraron una pieza de un antiguo puente del siglo XVI que, actualmente, está siendo extraída para estudiar su valor.