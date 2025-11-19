El pleno definirá este jueves la Zona de Bajas Emisiones de Cáceres

La sesión plenaria de este jueves en Cáceres servirá, entre otras cosas, para aprobar la modificación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) con el objetivo de definir la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad.

La ciudad ha establecido una ZBE que es la misma que el área vigilada con cámaras. Incluye todas las vías ubicadas en la zona de Ciudad Monumental, entre las calles Margallo, Miralrío, Pizarro y Parras.

¿Qué es?

Una ZBE es un área delimitada donde se restringe el acceso y la circulación de los vehículos más contaminantes para mejorar la calidad del aire. Estas restricciones se basan en la clasificación ambiental de los vehículos a travésde las etiquetas de la DGT y buscan promover la movilidad sostenible y reducir la contaminación. Es obligatoria en municipios españoles de más de 50.000 habitantes y se deberá poner en marcha a lo largo de este año.

Gracias a estas medidas, se fomenta el uso de transporte público, vehículos de bajas o cero emisiones y la movilidad activa (caminar o ir en bicicleta). Cabe destacar que cada municipio puede definir las características específicas de su zona, como los horarios de restricción, las excepciones permitidas o el área concreta que abarca.

Cámaras

Entretanto, la ciudad ha instalado las cámaras que controlarán el acceso a estas mismas vías. Sin embargo, todavía no se han puesto en funcionamiento. El ayuntamiento ha venido tramitando en los últimos meses hasta 800 solicitudes para circular por la veintena de calles que recogerá la ordenanza.