Estas son las primeras imágenes de las máquinas que harán del puente de Cedillo una realidad

Han pasado casi cuatro décadas incomunicados durante los días de diario con el país vecino, con personas que residen a apenas unos kilómetros en línea recta. Por ello, ahora Cedillo se encuentra inmerso en un estado de felicidad total al ver cómo las máquinas que están construyendo el acceso al futuro puente por el lado luso ya han trazado la práctica totalidad del camino por el que, en unas semanas, entrarán camiones y más máquinas para construir el puente. Y que, al finalizarlo, será una carretera que complementará a la EM1138, que llega hasta el municipio de Montalvao.

Maquinaria

Da incluso vértigo observar las pendientes en las que trabajan las máquinas, pero poco a poco van avanzando hacia la construcción de un viaducto que es una demanda histórica para La Raya entre Cáceres y Portugal. Las obras para construir el ansiado y solicitado puente se iniciaron el pasado mes de octubre. Las máquinas llevan tres semanas realizando movimientos de tierra para crear el camino.

Construcción

La construcción del puente, adjudicado por más de 19 millones de euros, contempla una estructura de unos 160 metros de longitud y un tablero de 11,5 metros de ancho, con dos arcos gemelos de hormigón apoyados sobre cimentaciones macizas, evitando así la colocación de pilares en el cauce regular del río. Esta decisión fue fundamental para lograr la Declaración de Impacto Ambiental favorable.

Historia

Cedillo, el pueblo más occidental de Extremadura, lleva incomunicado con el país luso desde 1995. Fue ese año cuando Iberdrola (que gestiona el embalse de Cedillo, propiedad del Estado español) optó por no permitir la libre circulación por la presa construida en la unión de los ríos Tajo y Sever en la década de los 70. Actualmente, solo se puede cruzar de un lado a otro durante los fines de semana, ya que la empresa pública autorizó la apertura del vallado durante 36 horas consecutivas siempre que el Ayuntamiento de Cedillo se encargase de controlar la seguridad.