Un programa del País Vasco responde a la alerta de Cáceres: piden actuar ya en 2º de ESO para frenar el alcohol precoz

La publicación de El Periódico Extremadura sobre el aumento del consumo precoz de alcohol en menores y los episodios de botellón en Cáceres ha tenido una respuesta inmediata desde el País Vasco. La entidad Mimarte, especializada en prevención escolar y con aval institucional del Gobierno Vasco y del Ministerio de Sanidad, se ha puesto en contacto con esta redacción para ofrecer datos, materiales y una propuesta específica dirigida a estudiantes de 2º de ESO, el curso donde consideran que se produce la ventana crítica para actuar.

El responsable del programa muestra “gran interés” por la problemática descrita en la información publicada y sostiene que lo expuesto sobre Extremadura y el fenómeno del botellón “coincide con los patrones que observan en otras comunidades”.

Mimarte aporta cifras recientes de la Encuesta ESTUDES, que sitúan la edad media de inicio del consumo de alcohol en 13,9 años y un 59,1% de prevalencia entre estudiantes. Según señalan, esos datos convierten a los jóvenes de 2º de ESO en la población “de máxima prioridad para una intervención primaria”.

Mientras la mayoría de planes preventivos se concentran en 3º y 4º de ESO, el equipo vasco insiste en que llegar tarde significa perder la oportunidad: “Cuando intervenimos en cursos superiores, muchos hábitos están ya consolidados”.

Mimarte explica que su propuesta funciona como una «intervención de precisión» y se basa en la tríada:

Acción

Una obra escénica que mezcla mimo profesional, teatro social, humor y elementos de magia, con la participación directa del alumnado. Buscan generar un impacto emocional que capte la atención.

Reacción

Reflexión crítica. En su último informe —procedente de una intervención en Sestao el 10 de noviembre— registran un 95% de reflexión sobre los hábitos de consumo.

Interacción

La información transmitida se fundamenta en fuentes de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (Medline). El alumnado debate, pregunta y construye criterio propio.

Aval institucional y datos que pueden servir a las políticas públicas

El programa asegura tener un Certificado Oficial de Validación Metodológica de la Dirección de Salud Pública del Gobierno Vasco y un reconocimiento del Ministerio de Sanidad en materia de prevención.

Además, tras cada intervención generan un mapa anónimo de hábitos y factores de riesgo, información que podría resultar útil para los departamentos autonómicos encargados de diseñar estrategias de salud pública.

En su comunicación, Mimarte plantea la posibilidad de integrarse en un proyecto piloto en 2º de ESO para frenar el consumo precoz y revertir el fenómeno descrito en Extremadura.

También facilita un paquete documental con certificaciones, informes, un dossier metodológico, un calendario de actuaciones y un informe de impacto procesado en 24 horas. Entre ellos destaca una intervención con 100% de recomendación entre el alumnado participante.

De forma complementaria, la entidad solicita recomendaciones sobre la mejor estrategia comunicativa para trasladar estos datos a las instituciones públicas y obtener apoyo para futuras integraciones.

La reacción desde el País Vasco llega apenas horas después de que este periódico publicara los efectos de los botellones en Cáceres y las quejas vecinales por suciedad, ruidos, absentismo escolar y la escalada hacia otras drogas descrita por especialistas.

El modelo que Mimarte plantea —basado en intervenir antes, escuchar al alumnado y combinar impacto emocional y evidencia científica— se suma al debate sobre qué estrategias funcionan realmente para enfrentar un problema que Extremadura comparte con gran parte del país.