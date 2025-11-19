Quejas
Nueva protesta de los vecinos de Cuartos del Baño frente al Ayuntamiento de Cáceres para exigir un acceso digno a sus casas
La manifestación será a las 9.45 horas en la plaza de las Piñuelas, justo antes del inicio del pleno
Los vecinos de la finca Cuartos del Baño han convocado una manifestación frente a la puerta del Ayuntamiento de Cáceres este jueves, que se celebrará justo antes del inicio del pleno.
La protesta será a las 9.45 horas en la plaza de las Piñuelas, en uno de los accesos al consistorio.
El motivo de la manifestación es exigir la ejecución de las obras, el cumplimiento de la sentencia y la puesta en marcha del camino público Monte Almeida, que actualmente permanece cerrado a los vecinos. Esta vía pertenece a una finca privada y no les permiten el paso.
No es la primera vez que protestan frente al consistorio. El pasado mes de julio también lo hicieron para exigir la misma petición.
Tras meses de reivindicación y la declaración de Monte Almeida como camino público por parte de un juez, el ayuntamiento adjudicó las obras, pero no han llegado a materializarse. El alcalde señaló que está pendiente de un informe de impacto ambiental de la Junta porque es una zona protegida de nidificación de aves.
También se vio paralizado temporalmente porque en periodo alto de incendios no podían actuar las máquinas por cuestiones de seguridad.
Aislados
El pasado fin de semana, el río Salor volvió a crecer a su paso por la finca Cuartos del Baño y dejó nuevamente incomunicados a sus vecinos. En este enclave, situado entre Malpartida y Aliseda, pero en el término municipal cacereño, residen principalmente personas mayores, y algunas familias poseen allí una segunda vivienda para pasar los fines de semana.
Con el reciente paso de la borrasca Claudia, que ha dejado fuertes precipitaciones en la provincia, los vecinos han pasado más de una semana sin poder entrar ni salir.
