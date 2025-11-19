Agenda cultural
Proyección y coloquio de 'El bosque animado' en la Taberna Sir Lancelot, concierto de Santa Cecilia y presentación de Match en Cáceres
Cine, música y literatura protagonizan la semana con proyecciones, conciertos y presentaciones
Una semana repleta de actividades para todos los gustos en la ciudad.
Proyección y coloquio de 'El bosque animado' en la Taberna Sir Lancelot
Este miércoles 19, a las 21.00 horas, la Taberna Sir Lancelot acogerá una nueva sesión de Habla de Cine con la proyección y coloquio de 'El bosque animado'. El encuentro se enmarca en un ciclo dedicado al universo del Conde Ciervo, protagonista del nuevo libro de Habla de Arte, una criatura nacida de los bosques míticos que inspiran algunas de las historias más antiguas y fascinantes.
El ciclo propone dos películas que permitirán adentrarse en los secretos, seres y ánimas que habitan estos escenarios legendarios. La actividad contará con entrada libre e incluirá palomitas para los asistentes.
El Conservatorio Hermanos Berzosa celebra el concierto de Santa Cecilia en el Gran Teatro
Este jueves 20, el Gran Teatro de Cáceres acogerá el tradicional Concierto de Santa Cecilia del 'Conservatorio Oficial de Música Hermanos Berzosa', una cita anual dedicada a la patrona de los músicos y a todos aquellos que comparten su talento en un evento tan especial.
El profesorado del conservatorio protagonizará un recorrido musical que incluirá diversas agrupaciones instrumentales y un repertorio compuesto por obras de distintas épocas y estilos. La actuación se consolida como uno de los eventos musicales más destacados del curso académico, convirtiéndose en un punto de encuentro para la comunidad educativa y el público aficionado a la música.
Presentación de Match (Invasión) de Julio Pérez González
El jueves, de 19.30 a 22.00 horas, el espacio Los Siete Jardines de Cáceres acogerá una nueva cita del 'Otoño Literario' con la presentación de Match (Invasión), la nueva novela policíaca de Julio Pérez González. El acto contará con la participación de Teresa Aragón como presentadora.
Con una trama marcada por el misterio y la intriga, la obra se perfila como una lectura imprescindible para los aficionados al género. La actividad promete convertirse en uno de los encuentros literarios destacados de la temporada.
