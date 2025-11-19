Ya puedes denunciar online sin desplazarte: la Guardia Civil de Cáceres activa su sistema 24/7

La Guardia Civil ha recordado a la ciudadanía la disponibilidad de su sistema de denuncia telemática, un servicio habilitado en la Sede Electrónica del Cuerpo que permite presentar determinados tipos de denuncias de forma íntegramente online mediante identificación electrónica. La herramienta, presentada oficialmente el 3 de julio de 2025 y activa desde el día siguiente, busca modernizar la relación entre los ciudadanos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El sistema, operativo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, permite denunciar sin esperas, sin desplazamientos y desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. Se trata de un avance especialmente útil para quienes viven en zonas rurales, personas con limitaciones de movilidad, o ciudadanos que prefieren realizar trámites por vía digital sin acudir físicamente a un cuartel.

La principal novedad es que, en los casos admitidos, no es necesario ratificar la denuncia en dependencias oficiales, lo que supone una importante mejora en comodidad, rapidez y seguridad jurídica. Esta eliminación de trámites presenciales reduce tiempos de gestión y libera recursos humanos para labores operativas.

Los pasos a seguir. / El Periódico Extremadura

Fuentes del Instituto Armado destacan que este servicio “acerca la justicia al ciudadano”, fomenta la denuncia de hechos delictivos que antes podían quedar sin comunicar por falta de tiempo o dificultades de desplazamiento, y contribuye a mejorar la respuesta policial, al permitir una tramitación más ágil y centralizada.

El sistema telemático también refuerza la lucha contra la infradenuncia, especialmente en delitos de pequeño o medio impacto —robos menores, daños, estafas digitales o pérdida de documentación— donde muchos afectados optaban por no acudir presencialmente a un cuartel.

Un proceso guiado y seguro

Para garantizar su correcta utilización, la Guardia Civil ha difundido un cartel informativo actualizado que explica de forma clara los requisitos de acceso, los tipos de denuncia admitidos y los pasos del proceso. Para utilizar la plataforma es necesario contar con un método de identificación electrónica —como Cl@ve, DNIe o certificado digital— lo que garantiza la seguridad y autenticidad de los trámites.

La introducción de este sistema se enmarca en la digitalización progresiva de los servicios públicos y en el compromiso de la Guardia Civil por mejorar la atención a la ciudadanía mediante herramientas modernas, accesibles y adaptadas a la realidad tecnológica actual.

Desde su puesta en marcha, la plataforma ha registrado un incremento constante de usuarios, demostrando la alta aceptación social del servicio. El Cuerpo prevé ampliar en el futuro los tipos de denuncia disponibles y seguir reforzando la comunicación digital con la ciudadanía.

Con este avance, la Guardia Civil da un paso más hacia un modelo de atención más cercano, rápido y accesible, facilitando que cualquier persona pueda ejercer su derecho a denunciar de forma segura y sin barreras.