Seguridad y ciudadanía
Ya puedes denunciar online sin desplazarte: la Guardia Civil de Cáceres activa su sistema 24/7
La plataforma, operativa 24/7, permite presentar denuncias online sin desplazamientos ni ratificaciones presenciales, agilizando trámites y mejorando el acceso a la justicia
La Guardia Civil ha recordado a la ciudadanía la disponibilidad de su sistema de denuncia telemática, un servicio habilitado en la Sede Electrónica del Cuerpo que permite presentar determinados tipos de denuncias de forma íntegramente online mediante identificación electrónica. La herramienta, presentada oficialmente el 3 de julio de 2025 y activa desde el día siguiente, busca modernizar la relación entre los ciudadanos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El sistema, operativo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, permite denunciar sin esperas, sin desplazamientos y desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. Se trata de un avance especialmente útil para quienes viven en zonas rurales, personas con limitaciones de movilidad, o ciudadanos que prefieren realizar trámites por vía digital sin acudir físicamente a un cuartel.
La principal novedad es que, en los casos admitidos, no es necesario ratificar la denuncia en dependencias oficiales, lo que supone una importante mejora en comodidad, rapidez y seguridad jurídica. Esta eliminación de trámites presenciales reduce tiempos de gestión y libera recursos humanos para labores operativas.
Fuentes del Instituto Armado destacan que este servicio “acerca la justicia al ciudadano”, fomenta la denuncia de hechos delictivos que antes podían quedar sin comunicar por falta de tiempo o dificultades de desplazamiento, y contribuye a mejorar la respuesta policial, al permitir una tramitación más ágil y centralizada.
El sistema telemático también refuerza la lucha contra la infradenuncia, especialmente en delitos de pequeño o medio impacto —robos menores, daños, estafas digitales o pérdida de documentación— donde muchos afectados optaban por no acudir presencialmente a un cuartel.
Un proceso guiado y seguro
Para garantizar su correcta utilización, la Guardia Civil ha difundido un cartel informativo actualizado que explica de forma clara los requisitos de acceso, los tipos de denuncia admitidos y los pasos del proceso. Para utilizar la plataforma es necesario contar con un método de identificación electrónica —como Cl@ve, DNIe o certificado digital— lo que garantiza la seguridad y autenticidad de los trámites.
La introducción de este sistema se enmarca en la digitalización progresiva de los servicios públicos y en el compromiso de la Guardia Civil por mejorar la atención a la ciudadanía mediante herramientas modernas, accesibles y adaptadas a la realidad tecnológica actual.
Desde su puesta en marcha, la plataforma ha registrado un incremento constante de usuarios, demostrando la alta aceptación social del servicio. El Cuerpo prevé ampliar en el futuro los tipos de denuncia disponibles y seguir reforzando la comunicación digital con la ciudadanía.
Con este avance, la Guardia Civil da un paso más hacia un modelo de atención más cercano, rápido y accesible, facilitando que cualquier persona pueda ejercer su derecho a denunciar de forma segura y sin barreras.
- Cáceres llora la temprana muerte de Carlos Nevado, 'Carlanga', antiguo dueño de La tabla de Flandes
- María Guardiola y Óscar Puente rubrican el acuerdo para que la Junta asuma la construcción de la carretera extremeña al futuro viaducto de Cedillo
- La borrasca Claudia activa el riesgo extremo en el norte de Cáceres y causa inundaciones en la capital
- Cáceres suspende finalmente el Mercado Medieval de las Tres Culturas por alertas meteorológicas
- Casa Palacchio, nuevo local de copas y eventos en la parte antigua de Cáceres: así es el recambio del restaurante 'La Casa del Sol'
- El Ayuntamiento de Cáceres descarta posponer el Mercado Medieval de las Tres Culturas; no habrá edición hasta 2026: 'La decisión fue la más acertada
- Cáceres avanza hacia el nuevo recinto que pondrá fin al problema del mercado franco: 21.000 metros cuadrados y 2,15 millones de euros
- Una pelea multitudinaria en la 'Conce' de Cáceres a cuenta de un perro deja dos heridos: 'Le golpeó con una barra metálica y tenía una brecha en la cabeza