¿Rosalía o Aitana? Cáceres elige su pop 'star' favorita

¿Qué prefiere Cáceres, la música de Rosalía o la de Aitana? Este diario ha salido a las calles de la ciudad para conocer la opinión de las personas que recorren las calles empedradas de su parte antigua y mostrar cuál de las dos tiene más fieles seguidores.

'Lux', el nuevo proyecto de Rosalía, está superando en las últimas horas todos los récords y ya es la artista más escuchada del mundo tras desbancar a la estadounidense Taylor Swift. Aitana, por su parte, acaba de lanzar la nueva canción 'Superestrella', un canto a las contradicciones internas movidas por el deseo y frenadas por lo que conlleva ser una imagen pública.

Diferencias

Ambas tienen grandes diferencias en su música, sobre todo en el género musical y estilo. Rosalía mezcla generos como el flamenco, el pop y el reguetón, mientras que Aitana se centra en el pop comercial. Además, lo cierto es que la primera es más influyente a nivel internacional.

A Aitana ya le han cuestionado en varias ocasiones por esas comparaciones con Rosalía y ha asegurado que "es un orgullo" que le pongan al nivel de la catalana porque "es una artistaza internacional que está a otro nivel".

Encuesta

Al preguntar a la gente que paseaba por la calle en Cáceres, Alejandra, una turista mexicana, no tenía dudas de su favorita: "Me encanta Rosalía por su estilo, personalidad y manera de interpretar". Junto a ella estaba su pareja, Enrique, que se inclina por la misma artista: "Sus canciones son formidables".

En la tienda Samarkanda se encontraba Carmen atendiendo al público. Ella prefiere otros tipos de estilos, menos comerciales. Pero, entre Aitana o Rosalía, se decanta por la primera. Brenda, la última persona cuestionada, también se inclina por Rosalía.