Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sociedad

¿Rosalía o Aitana? Cáceres elige su 'pop star' favorita

La ciudad se moja y escoge entre dos de las artistas del momento

¿Rosalía o Aitana? Cáceres elige su pop 'star' favorita

¿Rosalía o Aitana? Cáceres elige su pop 'star' favorita

El Periódico Extremadura

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

¿Qué prefiere Cáceres, la música de Rosalía o la de Aitana? Este diario ha salido a las calles de la ciudad para conocer la opinión de las personas que recorren las calles empedradas de su parte antigua y mostrar cuál de las dos tiene más fieles seguidores.

'Lux', el nuevo proyecto de Rosalía, está superando en las últimas horas todos los récords y ya es la artista más escuchada del mundo tras desbancar a la estadounidense Taylor Swift. Aitana, por su parte, acaba de lanzar la nueva canción 'Superestrella', un canto a las contradicciones internas movidas por el deseo y frenadas por lo que conlleva ser una imagen pública.

Diferencias

Ambas tienen grandes diferencias en su música, sobre todo en el género musical y estilo. Rosalía mezcla generos como el flamenco, el pop y el reguetón, mientras que Aitana se centra en el pop comercial. Además, lo cierto es que la primera es más influyente a nivel internacional.

A Aitana ya le han cuestionado en varias ocasiones por esas comparaciones con Rosalía y ha asegurado que "es un orgullo" que le pongan al nivel de la catalana porque "es una artistaza internacional que está a otro nivel".

Encuesta

Al preguntar a la gente que paseaba por la calle en Cáceres, Alejandra, una turista mexicana, no tenía dudas de su favorita: "Me encanta Rosalía por su estilo, personalidad y manera de interpretar". Junto a ella estaba su pareja, Enrique, que se inclina por la misma artista: "Sus canciones son formidables".

Noticias relacionadas y más

En la tienda Samarkanda se encontraba Carmen atendiendo al público. Ella prefiere otros tipos de estilos, menos comerciales. Pero, entre Aitana o Rosalía, se decanta por la primera. Brenda, la última persona cuestionada, también se inclina por Rosalía.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cáceres llora la temprana muerte de Carlos Nevado, 'Carlanga', antiguo dueño de La tabla de Flandes
  2. María Guardiola y Óscar Puente rubrican el acuerdo para que la Junta asuma la construcción de la carretera extremeña al futuro viaducto de Cedillo
  3. La borrasca Claudia activa el riesgo extremo en el norte de Cáceres y causa inundaciones en la capital
  4. Cáceres suspende finalmente el Mercado Medieval de las Tres Culturas por alertas meteorológicas
  5. Casa Palacchio, nuevo local de copas y eventos en la parte antigua de Cáceres: así es el recambio del restaurante 'La Casa del Sol'
  6. El Ayuntamiento de Cáceres descarta posponer el Mercado Medieval de las Tres Culturas; no habrá edición hasta 2026: 'La decisión fue la más acertada
  7. Cáceres avanza hacia el nuevo recinto que pondrá fin al problema del mercado franco: 21.000 metros cuadrados y 2,15 millones de euros
  8. Una pelea multitudinaria en la 'Conce' de Cáceres a cuenta de un perro deja dos heridos: 'Le golpeó con una barra metálica y tenía una brecha en la cabeza

Cáceres impulsa la Ruta de la Tapa Sin Gluten: seis bares, tapas a 4 euros y premios para los participantes

Cáceres impulsa la Ruta de la Tapa Sin Gluten: seis bares, tapas a 4 euros y premios para los participantes

¿Rosalía o Aitana? Cáceres elige su 'pop star' favorita

¿Rosalía o Aitana? Cáceres elige su 'pop star' favorita

Ya puedes denunciar online sin desplazarte: la Guardia Civil de Cáceres activa su sistema 24/7

Ya puedes denunciar online sin desplazarte: la Guardia Civil de Cáceres activa su sistema 24/7

Condenada en Cáceres a devolver a su exmarido el dinero de un coche que compró antes de casarse

Condenada en Cáceres a devolver a su exmarido el dinero de un coche que compró antes de casarse

Cáceres frente al 20N: el cómic que une a abuelos y nietos a través de la memoria histórica

Estas son las primeras imágenes de las máquinas que harán del puente de Cedillo una realidad

Estas son las primeras imágenes de las máquinas que harán del puente de Cedillo una realidad

Bolígrafos, típex y recambios de folios: así resisten las papelerías de Cáceres frente a la sombra de Amazon

Bolígrafos, típex y recambios de folios: así resisten las papelerías de Cáceres frente a la sombra de Amazon

Proyección y coloquio de 'El bosque animado' en la Taberna Sir Lancelot, concierto de Santa Cecilia y presentación de Match en Cáceres

Proyección y coloquio de 'El bosque animado' en la Taberna Sir Lancelot, concierto de Santa Cecilia y presentación de Match en Cáceres
Tracking Pixel Contents