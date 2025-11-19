Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Festivales

Sanguijuelas del Guadiana abre el cartel de la próxima edición de Extremúsika en Cáceres: las primeras entradas salen a la venta el jueves

Será la primera fecha del grupo en 2026 y la única en Cáceres y provincia

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Extremúsika vibrará en su edición de 2026 en el Recinto Hípico de Cáceres al ritmo del grupo extremeño de moda, Sanguijuelas del Guadiana. El 30 de abril, 1 y 2 de mayo, coincidiendo con el puente de mayo, se celebrará una nueva edición del festival, adelantando las fechas a las de las últimas ediciones, que eran a principios de otoño.

Carlos Gil

Este cambio viene abrigado por la primera gran confirmación del festival: el grupo estrella nacido en la provincia de Badajoz. Su actuación será su único concierto en Cáceres y provincia. También será su primer recital en 2026.

De dónde vienen

Casas de Don Pedro, en el corazón de la Siberia extremeña, es el pequeño pueblo de Carlos, Juan y Víctor, tres amigos empapados de juegos de infancia, naturaleza y muchas vivencias que han crecido en un entorno rural y honesto que los ha hecho volver para cumplir su sueño de crear un disco auténtico y lleno de vida, 'Revolá'. Su rebeldía tiene mucho de autobiografía, de no abandonar las raíces ni el Rock&Roll, de poner en alza los valores y la identidad sin cerrarse a lo nuevo, con un poco de rumba y electrónica todo entra bien. Quizá una seña de autenticidad y compromiso que los está haciendo crecer y mucho en el camino correcto.

Venta de entradas

Este jueves, 20 de noviembre, se activará la venta de abonos a precios asequibles a partir de las 17.00 horas. Además, en breve se anunciarán nuevos artistas.

