Festivales
Sanguijuelas del Guadiana abre el cartel de la próxima edición de Extremúsika en Cáceres: las primeras entradas salen a la venta el jueves
Será la primera fecha del grupo en 2026 y la única en Cáceres y provincia
Extremúsika vibrará en su edición de 2026 en el Recinto Hípico de Cáceres al ritmo del grupo extremeño de moda, Sanguijuelas del Guadiana. El 30 de abril, 1 y 2 de mayo, coincidiendo con el puente de mayo, se celebrará una nueva edición del festival, adelantando las fechas a las de las últimas ediciones, que eran a principios de otoño.
Este cambio viene abrigado por la primera gran confirmación del festival: el grupo estrella nacido en la provincia de Badajoz. Su actuación será su único concierto en Cáceres y provincia. También será su primer recital en 2026.
De dónde vienen
Casas de Don Pedro, en el corazón de la Siberia extremeña, es el pequeño pueblo de Carlos, Juan y Víctor, tres amigos empapados de juegos de infancia, naturaleza y muchas vivencias que han crecido en un entorno rural y honesto que los ha hecho volver para cumplir su sueño de crear un disco auténtico y lleno de vida, 'Revolá'. Su rebeldía tiene mucho de autobiografía, de no abandonar las raíces ni el Rock&Roll, de poner en alza los valores y la identidad sin cerrarse a lo nuevo, con un poco de rumba y electrónica todo entra bien. Quizá una seña de autenticidad y compromiso que los está haciendo crecer y mucho en el camino correcto.
Venta de entradas
Este jueves, 20 de noviembre, se activará la venta de abonos a precios asequibles a partir de las 17.00 horas. Además, en breve se anunciarán nuevos artistas.
