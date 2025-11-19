Servicios públicos “sin control” en Cáceres y Mejostilla en el punto de mira: las críticas del PSOE a la “desidia” de Mateos en las barriadas

El Grupo Municipal Socialista (GMS) denuncia que el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, y su equipo de Gobierno “permanecen ajenos a la realidad de nuestros barrios” y acusa una falta de control en los contratos de servicios públicos”, que se refleja en “zonas verdes abandonadas, especialmente, en la Ronda Norte”; y también en “déficits notables en el servicio de limpieza y recogida de residuos”, con “puntos negros como el de Nueva Ciudad”.

"Mantenimiento inexistente”

En materia de inversión de barrios, la portavoz del GMS, Belén Fernández, ha alertado de que “todo lo iniciado en la anterior legislatura se ha paralizado, generando una situación de deterioro evidente”.

Para los socialistas hay un “mantenimiento inexistente” de las barriadas, con “calles abandonadas y una seguridad vial completamente desatendida”.

Asfaltado en Mejostilla. / PSOE

En materia de movilidad, el transporte público “continúa siendo un problema sin abordar”. Fernández ha recordado que siguen sin cumplirse “compromisos básicos” como la convocatoria de la Mesa del Transporte, “necesaria para avanzar en el nuevo contrato de autobuses urbanos”.

Plan en Mejostilla

Para los socialistas, “no se trata solo de abandono: es desidia”. Y aseguran que es “especialmente evidente” en zonas como Mejostilla, “uno de los barrios con mayor crecimiento de la ciudad y cuyas necesidades no están siendo atendidas”.

La portavoz asegura que las necesidades de Mejostilla “son tantas y tan variadas que ya no pueden abordarse con medidas aisladas o puntuales”.

Por ello, reclaman al equipo de Gobierno la puesta en marcha de un Plan Integral de Actuación en Mejostilla, que “permita responder de forma estructural y planificada a las demandas de los vecinos”.

Al respecto, la portavoz considera “imprescindible acabar con la política de migajas” e insta a “dejar de parchear los problemas de los barrios y empezar a dar soluciones reales que garanticen un mantenimiento adecuado, unos servicios públicos dignos y una movilidad eficiente”.