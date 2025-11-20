Abre la consulta de cirugía vascular en Cáceres: «Tenía dos horas de trayecto hasta Badajoz»

Llegó el día al Hospital Universitario de Cáceres, donde, seis años después, vuelve a atenderse a ciudadanos de toda la provincia en la consulta de cirugía vascular. Este jueves ha tenido lugar las primeras atenciones médicas, concretamente a unos 30 pacientes a lo largo del día, tal y como comentan en el centro.

Las personas llegaban a la zona con la incertidumbre de la localización de las consultas, concretamente al lado de las de cirugía plástica. La reapertura, para Pepi, una de las pacientes, está «muy bien, porque no nos tenemos que desplazar tan lejos». Su caso es llamativo, pues vive en Logrosán, municipio del sureste de la provincia, y a dos horas de Badajoz. Sin embargo, Cáceres se encuentra a solo una hora.

Imagen de una flecha que indica el camino a cirugía vascular. / Pablo Parra

Peor es el caso de Víctor, quien tuvo que ver cómo perdía varios dedos «de tanto esperar». «Como no había consulta aquí ninguna y en Badajoz estaba con la pandemia, venga a esperar y esperar y la infección me llegó a los huesos y a amputar». La noticia le parece muy bien «porque estábamos discriminados». «¿Por qué teníamos que ir a Badajoz? Que alguien me lo explique».

«Una locura»

Por su parte, Luisa, quien lleva 5 años en consulta por una vena del cuello que se le inflama, se sorprendió cuando le dijeron que ya no hacía falta que fuera hasta Badajoz. «Primero me sorprendí cuando me dijeron que tenía que ir a Badajoz. Al cabo de 4 años de pruebas allí me mandan cita para hoy, pero, para mi sorpresa, en Cáceres».

Manuel, quien opina a la salida de su consulta, cree que era «una locura» la situación de tener que ir hasta la capital de la otra provincia, muchas horas de desplazamiento para algunos casos. En su caso, es de Cáceres, por lo que tenía un trayecto de 91 kilómetros, aunque la situación es peor para aquellos que sean del norte de la provincia. Otra paciente comentaba en el pasillo que, aunque en su caso no iba a cirugía vascular, es de Las Hurdes. Es decir, de su comarca a Badajoz hay 214 kilómetros que se recorren en dos horas y media.

Imagen de la puerta de la consulta y el pasillo. / Pablo Parra

«Estaba ya aburrido de tener que ir allí y esperar. Badajoz estaba ya que ni te llaman una vez al año de la gente que había», afirma Manuel. Además, asegura que «me ha gustado mucho el caballero, me ha citado hasta dentro de un año así que no lo volveré a ver hasta ese momento, pero que esté aquí ya es bueno». Sobre la reapertura, cree que «a la gente le viene fenomenal, te vas con moral y más contento».

Alivio

Actualmente ya se encuentran abiertas las dos consultas de angiología y cirugía vascular en el Hospital Universitario de Cáceres, pero las operaciones continuarán siendo en el homónimo pacense. Este es, según asegura el SES, solo el primer paso. Es decir, la idea es que se vayan incorporando más facultativos. Con la ampliación que planea el hospital, sería bueno que las operaciones se realizaran también en Cáceres. Eso transformaría a la ciudad en «un lugar de interés para la incorporación de nuevos profesionales».

Actualmente, se cuenta con servicio de enfermería y de TCAE (Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería), un ecógrafo y un eco-Doppler y más material necesario. Es un médico proveniente de Getafe quien atenderá a los ciudadanos, junto a dos adjuntos de Badajoz que se irán turnando.

Los cacereños y todos los habitantes de la provincia ya respiran más aliviados al no tener que desplazarse tanto hasta la provincia vecina. Una buena noticia que aplauden todos y que se espera que sea el comienzo de un futuro en el que la sanidad pública siga reforzándose, acercando los servicios esenciales a quienes más los necesitan después de seis años de cierre.