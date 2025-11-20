El alcalde de Cáceres perdona las multas de tráfico

En diciembre de 1975, hace 50 años, y ya muerto el dictador Franco, el entonces alcalde de Cáceres, Alfonso Díaz de Bustamante y Quijano, perdona las multas de tráfico y dice que siempre estará al servicio de los cacereños. Ese mismo mes se celebra en España la boda de Sergio y Estibaliz. Poco después, se rueda en Cáceres, El Alijo, del director Ángel del Pozo y El Gordo deja premios de un millón de euros en Cáceres y Plasencia. Días más tarde, Chicharro es presentado como nuevo portero del Cacereño.

Fue el de 1975 un año que marcó la historia de España con la muerte de Franco el 20 de noviembre. El Periódico Extremadura adelantó su edición para publicar la noticia. Los trabajadores comprobaron los primeros ejemplares que salieron de las máquinas en el momento en que la rotoplana imprimía la tirada especial de ese día, qeu fue agotada en su totalidad.

Antonio J. Sánchez

Precisamente ese mes de noviembre, el Ayuntamiento de Cáceres sacó una réplica de la estatuta dedicada a la Diosa Ceres para ponerla en el Foro de los Balbos y la original llevarla al Museo de Cáceres. Justamente en esos días se inauguró la peña del CP Cacereño.

Además, en agosto de 1975, entre la plaza de toros y Gil Cordero, se colocan 22 nuevos semáfotos y los productores de tomate de Miajadas cortan la Nacional V ante la falta de embalses en un verano en el que la Costa del Sol era el lugar preferido por los españoles para pasar sus vacaciones.

En octubre, un mes antes de la muerte del dictador, los cantantes Jaime Morey y Mari Trini se confiesan enamorados de Cáceres mientras la banda terrorista ETA volvía a imprimir su huella en la región cuando mata al guardia civil Juan Moreno, natural de Villamesías. Dejaba esposa, Joaquina Martínez Gallego, y tres hijos. Años después, el ayuntamiento de la localidad le dedicaría una calle al facllecido.

La discoteca 2003

Como curiosidad, en febrero del 75, un siglo después de su fundación, vuelve a establecerse en Cáceres el monasterio de las Jerónimas, en el antiguo hospital de San Antonio. Poco después se inaugura la Ronda del Carmen BaJa, la discoteca y centro de Juegos recreativos 2003 Club (en la calle Hernández Pacheco, donde ahora hay un supermercado DIA).

Los Príncipes de Mónaco, en Cáceres / Archivo Histórico Municipal de Cáceres

Igualmente, en el mes de marzo, los príncipes de Mónaco, Rainiero y Grace Kelly, acompañados por sus hijos Alberto y Estefanía Grimaldi, visitan las fiestas del Chíviri en Trujillo, además de Guadalupe y Cáceres. Acudieron a la parte antigua y firmaron en el Libro de Oro de la ciudad.