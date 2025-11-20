Cáceres en el 20N: “Los móviles son bombas nucleares de información para los jóvenes”

“Los móviles son bombas nucleares de información para los jóvenes”, afirma Luis Vivas, profesor de Historia en Quart de Poblet (Valencia) y coordinador del proyecto que se ha presentado en la Sala Pintores 10 de la Diputación de Cáceres. Un proyecto que cuenta con la participación de más de 30 dibujantes y guionistas de toda España, nacido del trabajo educativo y de la memoria colectiva, ya que Vivas ha coordinado la labor de más de 300 alumnos de ESO para promover que saquen a la luz las historias de sus abuelos y abuelas sobre la guerra civil y el franquismo: como la Desbandá (la masacre de la carretera Málaga-Almería en febrero de 1937).

De abuelos a nietos

El libro ‘Lecciones robadas, el cómic’ es hijo de otra publicación: ‘Lecciones de nuestros abuelos’, que se articula como una recopilación de historias de la España del siglo XX, “que los mayores cuentan a sus nietos en primera persona y, a veces, por primera vez”. Y que han visto la luz a través de la editorial Vinatea (y sin ánimo de lucro; ya que sus beneficios se destinan a acciones humanitarias para, por ejemplo, refugiados ucranianos.

Vivas ha presentado la obra en la capital cacereña este 20N, con la participación del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y la directora de el Periódico Extremadura, Marisol López del Estal.

El proyecto memorialístico, sin ánimo de lucro y firmado por el propio Vivas y sus alumnos, ha inspirado a otros centros docentes y el libro ya lleva varias ediciones. Además, ha dado lugar a la segunda publicación: ‘Lecciones robadas, por qué perdimos la Memoria’, un libro inspirado en el primero, pero que “trata de profundizar en los temas más importantes de nuestra historia reciente”.

Ahora, su adaptación al cómic cuenta con una pléyade de autores entre las están algunos de los más importantes y reconocidos ilustradores e historietistas españoles, como Paco Roca, Carlos Giménez, Cristina Durán, Dario Adanti, Fermín Solís, Juanfer Briones, LaMarta, Aliss Mith, Manuel Granell, David Marto, Victor Jaubert, Ariadna Ripoll, Fernycómic, Aitana Aroca, Héctor Villajos, Biskys Garden y Claudia Watts, entre otros.

“El 20-25% de los jóvenes opinan que a lo mejor una dictadura no sería tan mal, pero el 75% restante no” Luis Vivas — Profesor

"Ha costado muchas vidas llegar a la democracia; no se puede blanquear la dictadura" Marisol López del Estal — Directora de el Periódico Extremadura

Franco: de la Gen Z a los millennials

“Criminalizamos a la gente joven, les culpamos de todo lo que está pasando”, ha expresado Vivas, refiriéndose al estudio que se ha publicado sobre que, en el caso de la generación Z (18-28 años), el 23,6% cree que puede ser preferible un sistema no democrático, mientras entre los millennials (29-44) lo piensa un 22,9%.

“El 20-25% de los jóvenes opinan que a lo mejor una dictadura no sería tan mal, pero el 75% restante no”, ha resaltado Vivas, que es profesor de Geografía e Historia desde hace más de dos décadas en el colegio Sagrado Corazón de Quart de Poblet.

Vivas subraya que los jóvenes “no son tontos”, pero que el problema es que “la sociedad les haya permitido tener bombas nucleares de información en la mano, que son los móviles, las redes sociales y demás”. Y que “los padres y madres, a lo mejor, no hayan sabido canalizar todo eso con sus hijos”. Y asevera que “la culpa de ello seguramente es nuestra”.

En este contexto, también se ha referido a que los docentes "no podemos dar por perdida la batalla de las redes sociales y que otros campen a sus anchas" en esos espacios digitales, que hay que manejar y donde el target más juvenil ibierte horas (como TikTok e IG).

Por su parte, López del Estal ha afirmado que "es muy importante tener presente lo que ocurrió; pero lo que ocurrió de verdad. Y no lo que algunos intentan justificar". Y se ha referido a ese "intento de blanquear la dictadura", porque "ha costado muchas vidas llegar a la democracia".

También ha intervenido el Doctor en Historia por la Universidad de Extremadura (UEx) José Hinojosa y miembro de la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (Amececa), quien ha apuntado que "en muestra web se han colgado los datos de 3.000 personas que estuvieron presas en esta provincia. Por si alguien quiere ver, eso sí, de la A a la G. Porque desde la H sigue. estando en un centro penitencial".