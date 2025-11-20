Cáceres se une a un frente común de ciudades candidatas a la Capitalidad en 2031

Cáceres formará parte del nuevo grupo de trabajo impulsado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que reúne a las ciudades españolas candidatas a la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031, con el objetivo de coordinar esfuerzos y reclamar un mayor reconocimiento institucional al Ministerio de Cultura.

El anuncio lo realizó la presidenta de la FEMP y alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, durante un encuentro en el que participaron representantes de las candidaturas de Burgos, Cáceres, Granada, Jerez, Las Palmas de Gran Canaria, León, Oviedo, Palma, Potries (Valencia) y Toledo. Hasta la fecha, son doce las ciudades que han oficializado su candidatura, aunque el número podría aumentar antes del 28 de diciembre, fecha de cierre del plazo.

Un reconocimiento al trabajo realizado

García-Pelayo explicó que el objetivo de este grupo es evitar que “quede en saco roto” el esfuerzo acumulado por las ciudades candidatas: desde la creación de infraestructuras culturales hasta la programación de actividades y los recursos invertidos para preparar sus proyectos de cara a 2031.

Fotogalería | Así son los mensajes para la capitalidad de Cáceres / Carlos Gil

“Somos cultura”, afirmó, insistiendo en que la FEMP actuará como interlocutora ante el Ministerio de Cultura para asegurar la financiación necesaria para la ciudad que finalmente sea designada Capital Europea de la Cultura.

Petición formal: una ‘Capital Española de la Cultura’

Entre las primeras acciones acordadas figura solicitar al Ministerio la creación del título “Capital Española de la Cultura”, una distinción nacional que funcionaría como complemento al programa europeo, similar a otros reconocimientos ya existentes en ámbitos como el deporte o la gastronomía.

Participación de Cáceres

Por parte de Cáceres, acudió al encuentro Iris Jugo, coordinadora general del Consorcio Cáceres Capital Europea de la Cultura 2031, que destacó la importancia de este frente común para reforzar la visibilidad del proyecto y asegurar que el trabajo de todas las candidatas obtenga un respaldo institucional más sólido.

Este paso supone un nuevo impulso para Cáceres en su hoja de ruta hacia el 2031, consolidando alianzas estratégicas con el resto de ciudades aspirantes y reforzando la dimensión nacional de su candidatura.