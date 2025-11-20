“Cáceres ya no es la locomotora del turismo extremeño, y eso es gravísimo”

El edil socialista Jorge Villar en el Ayuntamiento de Cáceres ha tirado de datos del Instituto Nacional de Estadísitca (INE) para asegurar que este año se ha registrado en Cáceres una “caída de pernoctaciones” con una pérdida superior a las 40.000 pernoctaciones, que ha calificado de “alarmante” y ha señalado que Cáceres ya no es la locomotora turística de Extremadura, sino Mérida.

Villar en el pleno de este jueves. / EP

Moción rechazada

Así lo ha expuesto en el debate de la moción presentada por el PSOE en la que han solicitado la puesta en marcha "inmediata" del Plan de Gestión, Recuperación Turística e Impulso de los Servicios Públicos en la Ciudad Monumental.

Una moción que ha sido rechazada con los votos en contra del PP y Unidas Podemos (UP), que ha calificado de “batiburrillo” la propuesta defendida por el edil socialista Villar, y ha contado con la abstención de Vox.

Indicadores

También Villar ha arremetido contra la política turística que lleva el actual Gobierno popular de Rafael Mateos y ha asegurado que “Cáceres ya no es la locomotora del turismo en Extremadura. Y esto es gravísimo”. Por lo que “Mérida supera a Cáceres, a día de hoy, en todos los datos”.

En este contexto, Villar ha asegurado que, “según el INE, no las notas de prensa de la consejería”, Mérida registra más viajeros: 154.704 frente a 150.390 de Cáceres; también más viajeros extranjeros: 48.429 frente a 45.684; más pernoctaciones nacionales: 248.008 frente a 245.772; y más pernoctaciones internacionales: 70.206 en Mérida frente a 68.459 en Cáceres.

Villar ha cerrado el debate asegurando que “Cáceres ya no es la locomotora del turismo extremeño, y eso es durísimo. Este año no lo ha sido. Si eso no le parece a usted urgente, pues, dígame qué es lo urgente”, ha interpelado el edil a Orgaz al cierre del debate plenario.