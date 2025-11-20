Movilización feminista
Cáceres se moviliza por el 25N: gran manifestación contra la violencia machista
La Plataforma de Mujeres por la Igualdad convoca la marcha, que saldrá de la plaza de América y busca alertar del retroceso en derechos de las mujeres
La Plataforma de Mujeres por la Igualdad de Cáceres (PMI) ha convocado para el próximo martes 25 de noviembre una manifestación bajo el lema "Ni una menos, ni un derecho menos, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El recorrido partirá a las 18.30 horas desde la Plaza América y avanzará por varias calles del centro de la ciudad hasta la Plaza Mayor.
Objetivo
El objetivo, según explica la organización, es denunciar la persistencia de la violencia machista y alertar del retroceso en derechos que, a su juicio, representan discursos negacionistas y posiciones reaccionarias.
"No solo salimos a la calle por las mujeres asesinadas y por todas las que sufren violencia a diario, sino también para alzar la voz contra el negacionismo y las fuerzas reaccionarias que amenazan los derechos y libertades que tanto ha costado conseguir", ha señalado una portavoz de la plataforma.
Mujeres asesinadas
La PMI recuerda que 2025 es el año con más mujeres asesinadas por violencia de género en Extremadura, con tres víctimas mortales, y que 283 mujeres tienen actualmente una orden de protección en la ciudad de Cáceres.
Como en ediciones anteriores, la convocatoria contará con la colaboración del Conservatorio Profesional de Danza de Cáceres, que sumará piezas artísticas y expresión corporal al acto reivindicativo, reforzando el mensaje de que la lucha contra la violencia machista requiere la implicación de todos los ámbitos de la sociedad.
Plataforma
La plataforma hace un llamamiento a una participación masiva de ciudadanía, colectivos, sindicatos e instituciones para enviar un mensaje "claro y contundente" de que "Cáceres es una ciudad que no tolera la violencia contra las mujeres y que no dará ni un paso atrás en igualdad".
