Cáceres sortea más restricciones de tráfico y avanza hacia su Zona de Bajas Emisiones

El pleno de noviembre del Ayuntamiento de Cáceres, celebrado este jueves, ha aprobado la modificación del plan de movilidad urbana sostenible (PMUS) para su adaptación a la ley 7/2021 de cambio climático y transición energética, incorporando una adenda al Plan de Infraestructuras para la Movilidad Urbana Sostenible en la que se añade la creación de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE); si bien, el Gobierno local considera que en la ciudad “no hay un exceso de tráfico” que obligue a más restricciones.

Votos favorables solo del PP

Se ha aprobado con los votos favorables del grupo municipal del Partido Popular (PP), la abstención del PSOE y de Vox y el voto en contra de Unidas Podemos (UP).

Según ha explicado el concejal de Servicios Públicos, Movilidad y Seguridad, Pedro Muriel, con esta medida “se da vía libre a un primer documento”.

El siguiente será, “obviamente, la ordenanza que establezca la ZBE y que defina esa delimitación y todas las limitaciones que se puedan establecer”. Por otro lado, ha recordado Muriel, se resuelve una “imposición del Gobierno central, que amenaza con retirar las ayudas al transporte público si no se cuenta con una ZBE a finales de este año”.

Al margen de ello, Muriel ha detallado que con esta modificación se tiene el objetivo de seguir estableciendo mejoras en la movilidad de la ciudad. Y ha aclarado que “este equipo de Gobierno no viene a delimitar espacios, porque en esta ciudad ya se restringe el tráfico a los cacereños y a los que nos visitan desde hace ya muchos años”.

Limitaciones

En este contexto ha matizado que “no venimos a establecer limitaciones ni a restringir la libertad de movimiento y la movilidad de los cacereños en sus vehículos. Lo que hacemos es adaptar espacios que ya tenemos, que hemos protegido”. Ya que “todos estamos de acuerdo en los valores patrimoniales y en la necesidad de proteger nuestro espacio y casco histórico”.

Hace un año, el propio Muriel señalaba que el plan de evaluación de las ZBE costaría 60.000 euros (del remanente de Tesorería). La elaboración de este plan ha supuesto el ajuste de las vías y espacios que ya limitan y limitarán la circulación del tráfico o a las que solo se permitirá el acceso a los servicios de emergencia y residentes.

Aunque el concejal ya ha matizado en anteriores ocasiones que “Cáceres no tiene ningún problema, ni conflicto con estos espacios, porque no hay un exceso de tráfico" en la ciudad.