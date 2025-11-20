La entrada es libre hasta completar aforo
El Coro de la UEx dará un concierto en Cáceres para celebrar su 50 aniversario
La agrupación interpreta la Misa en si menor, BWV 232, de Johann Sebastian Bach este viernes
Plasencia y Mérida fueron testigos del espectáculo hace una semana
El Coro de la Universidad de Extremadura (UEx) conmemora su 50ª aniversario con un ciclo de conciertos extraordinarios durante el mes de noviembre en Plasencia, Mérida, Badajoz y Cáceres. Los dos primeros se celebraron el 14 y 15 de noviembre en la catedral de Santa María y el auditorio del Centro Cultural Alcazaba, respectivamente.
Este viernes, el coro se desplaza a Badajoz para ofrecer su tercer espectáculo. El Paraninfo de la Universidad de Extremadura, conocido como Edificio Metálico, acogerá el concierto. El día siguiente, sábado, visitan Cáceres para dar su cuarto y último concierto de esta especial gira en la concatedral de Santa María. Todos los conciertos comenzarán a las 20:00 horas y la entrada será libre hasta completar aforo.
La misa en si menor de Bach
La agrupación interpreta la Misa en si menor, BWV 232, de Johann Sebastian Bach, una de las obras cumbre de la música coral universal. Para esta ocasión, el Coro de la UEx contará con la colaboración de la Orquestra Concerto 1755, agrupación portuguesa especializada en la interpretación de música barroca con instrumentos de época, y con la participación de solistas internacionales, lo que augura un acontecimiento musical de primer nivel.
El coro
Fundado en el curso académico 1974-75 por Carmen Pérez-Coca y Sánchez-Matas, el Coro de la UEx ha sido, desde sus inicios, un referente en la vida cultural universitaria y regional. Bajo la dirección de Francisco Rodilla León, catedrático de Música de la Universidad de Extremadura, la formación ha desarrollado una intensa trayectoria artística que ha trascendido las fronteras nacionales, llevando su música a Portugal, Francia, República Checa, Italia, Lituania, Letonia, Ucrania, Finlandia, Estonia, Rusia, Bélgica y Países Bajos. El coro ha publicado seis grabaciones discográficas que recogen repertorios de música coral internacional, así como obras tradicionales e históricas de Extremadura.
