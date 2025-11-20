Dostoyevski, fantasía de Brandon Sanderson o 'libros de adviento': esto es lo que más leen los jóvenes cacereños

«Los jóvenes leen ahora más que nunca». Es una afirmación muy contundente, pues es algo muy común pensar que los adolescentes contemporáneos, esclavos de las redes sociales y la inmediatez, no leen. Sí lo hacen, unos bien y otros mal, algo que aseguran en las librerías de Cáceres.

Los géneros que predominan son el romántico y el de fantasía, y todos coinciden en que el perfil más común en estos locales son mujeres. «Las chicas son más de las novelas románticas y los chicos de fantasía», comenta Antonio Sánchez, dueño de la librería El Buscón. El vendedor sabe bien de lo que habla, pues lleva 27 años vendiendo libros a los cacereños, también a los jóvenes. «Antes no nos mandaban leer tanto en el colegio, ahora les mandan siete u ocho libros para leer en un año. Ahora leen más que nunca. Quizás no lean libros, pero leen. Igual que ahora se escribe todos los días y antes solo se hacía por carta». También añade que «los padres dicen que es que ya no se lee como antiguamente. ¿Quién leía antes? En mi casa no había libros. Ahora hay bibliotecas en todos lados».

Modas

Las modas van y vienen. Y la pregunta de qué es lo que leen los jóvenes es tan general que todos suspiran al oírla. Antonio se muestra sorprendido con la fama que ha cogido un autor específico, al menos en su librería: Fiódor Dostoyevski. Y, además, un libro concreto: 'Noches Blancas'. «Era un libro que vendía un par al año, si acaso, y de repente desde esta primavera, uno o dos a la semana. Entonces piden más de Dostoyevski», comenta. «Todo es porque se han movido en redes sociales, se preguntan entre ellos...», añade.

Pero entre lo más vendido se encuentra Brandon Sanderson, tal y como cuenta María del Mar, de la librería Pléyades. El que más, ‘Islas de Ascuaoscura’. «Se lee mucho a Brandon Sanderson, que ha inventado todo un mundo como es el mundo Cosmere, y tiene desde novelas independientes, aunque estén todas en el mismo mundo, hasta sagas mucho más largas», comenta.

Imagen de la librería Pléyades. / Pablo Parra

Siguiendo la tendencia de comprar de golpe a Dostoyevski, Antonio se sorprende cuando comenta otro título del que, tras la pandemia, ha aumentado considerablemente sus ventas: 'Meditaciones' de Marco Aurelio. «No me preguntes por qué, pero de una o dos ventas en un año, he pasado a uno o dos a la semana. Y a gente de todas las edades».

Los bestsellers, por su parte, arrasan siempre. A destacar dos, ‘Alas de sangre’ y ‘Alas de hierro’. «Sacaron una edición especial con 10.000 números para España y se agotó en seguida. Hasta el punto de que muchos chavales los compraban solo para venderlos». Estrategia que no dudaban en contar, sin tapujos, ante el librero.

Antonio asegura que leen bastantes clásicos del siglo XX, principalmente de la segunda mitad, como ‘Fahrenheit 451’ de Ray Bradbury, ‘1964’ de Robert Harris, ‘Mundo Feliz’ de Aldous Huxley o ‘¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?’ de Philip K. Dick. «Albert Camus también se ha puesto muy de moda», añade. María del Mar coincide con él y piensa que los clásicos siguen estando a la moda, y las editoriales hacen por ello, pues «hay varias editoriales que están apostando cogiendo libros clásicos y poniéndoles ilustraciones, unas encuadernaciones mucho más bonitas y más atractivas».

Imagen de libros. / Pablo Parra

Sin embargo, ella destaca un nuevo formato que nació el año pasado y gustó tanto que este año ya se está vendiendo de cara a Navidad. Se llama ‘Romance de Adviento’, y se tratan de libros románticos que funcionan, como indica su nombre, como un calendario de adviento. Es decir, cada día destapas un capítulo del libro. «El año pasado salió un título y este han salido muchos más».

No todo es tan bonito, y aquí surge una nueva voz para alertar de ciertas tendencias muy peligrosas. Gema, de La Puerta de Tannhäuser, detalla que es verdad que los jóvenes leen, «pero leen mal». Lógicamente, hay de todo, pero ella señala casos que existen también. «Hay cosas que se publican hoy que son terroríficas y hacen mucho daño, especialmente a las mujeres». Esto se debe a que hay novelas «con mucha violencia, incluida sexual», que cuentan historias de «chicas que se enamoran de sus violadores» y que, al final, lo único que hacen es que en algunos casos «ellas no distingan la realidad de la ficción». «El mal que hace la pornografía en los hombres, la hacen este tipo de libros en las mujeres. Es algo de lo que se habla poco y se debería hablar más», afirma de forma rotunda.

Imagen de La Puerta de Tannhäuser. / Pablo Parra

Fomento

Por otro lado, existen diversas estrategias para atraer más público joven a las librerías. A Antonio, el que le ha parecido «la leche», ha sido el Bono Cultural. «El Bono Cultural son 100 euros, y ha facilitado que entren ellos solos a las librerías», comenta. «El bono yo creo que está muy bien, es copia de Francia, y para los chavales está muy bien. Que pasen aquí ya es muy importante. Además, tiene que ser presencial, no se puede comprar por internet», añade.

Por su parte, María del Mar aplicaría estrategias más profundas que solo dar dinero. «Se les puede atraer más tratando temas que les llame la atención a ellos, temas sociales o temas que les preocupa ahora mismo, un futuro laboral, o hacia dónde va la sociedad, temas políticos…», cuenta. Además, cree que, actualmente, «hay una cantera bastante interesante de nuevos lectores».

El fomento a la lectura es algo que ha crecido considerablemente en los últimos años. Antonio ponía el ejemplo de los libros del colegio, pero también nombra directamente a los libros infantiles. Aunque hay clásicos como El Diario de Greg o Gerónimo Stilton que siempre se leerán, cree que «hay un montón de libros magníficos para enganchar a los niños que antes no había». La literatura infantil ha mejorado bastante, gracias también a «ilustradores maravillosos» como la cacereña Esther García. Que, hablando de cacereños, la autora local más vendida es Pilar Galán, colaboradora de este periódico.

Imagen de un libro de Pilar Galán y un libro ilustrado por Esther García. / Pablo Parra

Recomendaciones

«Mi tarea es aconsejarles desde mi experiencia. Yo recomiendo según cada persona», asegura Antonio. Por si hay algún lector joven, o algún mayor que quiera recomendar a sus chicos, a continuación se presentan algunas recomendaciones de estos experimentados vendedores.

Gema les recomienda un clásico que, además, está muy de moda ahora: 'Frankenstein', de Mary Shelley. «Porque es un libro que trata temas muy filosóficos y lo no superficial».

María del Mar recomienda dos que le han gustado mucho. Por un lado, 'Asesinato para principiantes', «una saga tipo thriller en la que los protagonistas son adolescentes y eso les puede llamar la atención». Por el otro lado, dentro de lo fantástico, ‘El Imperio del Vampiro’. «Me lo habían recomendado y me lo leí este verano. Forma parte de una trilogía, y es un libro que me ha gustado un montón y creo que a la gente también puede gustarle». Y, por supuesto, el mencionado anteriormente Brandon Sanderson.

Imagen de libros de Brandon Sanderson. / Pablo Parra

Antoni, sin embargo, les recomienda poesía. «Les puedo recomendar a Wisława Szymborska, premio Nobel». Además, añade el libro 'Los lunes, poesía', de Juan Carlos Sierra, «profesor que todos los lunes le leía un poema a sus alumnos y acabó publicando este libro», relata. «Es una antología de varios autores del siglo pasado y de este. Lo que tienen que hacer es descubrir, y como vienen 4 o 5 poemas de cada autor, pues si uno les interesa empezarán a leerlo más», añade. También asegura que «ellos van a una poesía facilona, cuando, para mí, la poesía requiere tiempo para leerla y pensarla».

También recomienda a otro autor polaco, Sławomir Mrożek, cuyos relatos «les puede resultar fáciles de leer, pues son divertidos, lo pueden entender, aporta mucha ironía en muchos ámbitos, es cortito y baratito». Termina recomendando un género que no había surgido hasta ahora: el cómic. Y, principalmente, a un autor: Javier de Isusi. Vasco, posee una editorial en Garganta La Olla y ha sido ganador del Premio Nacional del Cómic en 2020. Menciona 'He visto ballenas' como obra que puede gustar, pues fue con esa con la que lo descubrió.