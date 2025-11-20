El bailaor Diego Andújar, el cantaor Daniel Castro y el tocaor Antonio Carrión, en el Festival Flamenco de Cáceres

Figuras del flamenco de Extremadura, así como el tocaor sevillano Antonio Carrión y los cantaores Rubito Hijo y María Jesús Bernal, naturales de La Puebla de Cazalla (Sevilla), se darán cita este sábado 22 de noviembre en el complejo San Francisco para celebrar El festival flamenco de Cáceres, una de las citas culturales con más solera de la agenda local, que cumple su 51 edición. La cita comenzará a las 20.30 horas.

El flamenco extremeño hace acto de presencia por partida doble, "con dos valores emergentes y de gran proyección en el cante y el baile", expresó Pepe Chávez, presidente de la Peña Amigos del Flamenco de Extremadura (colectivo organizador), durante la presentación del festival. Por un lado, Daniel Castro, cantaor racial de Los Santos de Maimona (Badajoz) y primer premio en cantes generales y en cantes por bulerías de la vigesimoséptima edición del Concurso Flamenco de la ciudad de Guillena (Sevilla); por otro, Diego Andújar, bailaor principal del musical ‘Malinche’ de Nacho Cano y también natural de Badajoz, cuyos bailes “les quedará maravillado y fascinados”.

El veterano y "reconocido" guitarrista Antonio Carrión acompañará también en el festival. "Sus cincuenta años sobre los escenarios flamencos son fiel reflejo de su maestría y nos ofrece una gran oportunidad para manifestarle el apoyo y agradecimiento por su incansable dedicación al arte flamenco", destacó Chávez.

El cartel

El cartel de la nueva edición lo completan la cantaora María Jesús Bernal y el cantaor Rubito Hijo, ambos naturales de La Puebla de Cazalla (Sevilla) como la figura del pintor, poeta y letrista flamenco, Francisco Moreno Galván, al cual se le dedica esta edición coincidiendo con el aniversario de los cien años de su nacimiento (1925-1999). Durante las actuaciones de los citados artistas sevillanos, cada uno estará acompañado por el tocaor Antonio Carrión y a las palmas por Luis Dorado y Joaquín González.

Daniel Castro actuará junto al guitarrista José Ángel Castilla y los palmeros Luis Dorado y Joaquín González. Por su parte, el bailaor Diego Andújar se subirá al escenario junto a un elenco formado por los cantaores Manuel Pajares y Edu Hidalgo y el tocaor Manolín García.

Los cantaores Dani Castro, María Jesús Bernal y Rubito Hijo pondrán el broche final al festival con unas torás que durarán entre 10 y 15 minutos. Una cita que en su presentación contará con Teo Sánchez, creador del programa ‘Duendeando’ en Radio 3.

Presentación del Festival de Flamenco de Cáceres en el palacio Provincial. / Cedida

"A lo largo de más de cinco décadas, este festival ha contribuido a fortalecer la presencia del flamenco en Cáceres, acercandolo al público, apoyando a artistas consagrados y emergentes, y manteniendo viva una tradición que nos conecta con nuestras raíces", definició Sheila Martín, diputada delegada de Políticas Sociales.

Precio

El festival tiene un precio de 10 euros y las entradas podrán adquirirse una hora antes del inicio en la taquilla del Auditorio San Francisco.

Actividades paralelas

De forma paralela al festival, el 25 de noviembre se inaugurará una exposición sobre la figura y obra de Francisco Moreno Galván, que podrá visitarse hasta el 12 de diciembre en la sala Pintores 10.

El Día del Flamenco, que se celebrará el jueves 27 de noviembre a las 20.00 horas en el Hotel Extremadura, contará con entrada libre y gratuita hasta completar aforo. Participarán los cantaores Jorge Peralta, Miriam Retamal y Juan José ‘Pitini’, aí como Perico de la Paula y José Miguel Iglesias, al toque.

Por último, coincidiendo con la celebración del festival, el Aula de Flamenco de Cáceres tiene programadas dos citas en el Espacio Uex: hoy, 20 de noviembre a las 19.00 horas, Ricardo Fernández del Moral ofrecerá la charla titulada ‘Un recorrido por el flamenco desde el toque y el cante’. Los días 2 y 3 de diciembre, Silvia Marín, de la Fundación Antonio Gades, impartirá una clase magistral, en la que a través del baile se iniciará a los asistentes en el compás más elemental de este arte.