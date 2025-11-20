Gema Palacios, farmacéutica: "La piel tiene una memoria prodigiosa, no solo de lo que ocurre en su superficie, sino también de lo que sucede en todo el cuerpo"

Lo que empezó como una preocupación íntima por la salud de su familia, terminó marcando el camino profesional de Gema Palacios, hoy farmacéutica y especialista en dermofarmacia. "Mi abuela vivía conmigo y, desde que tengo uso de razón, sufrió una artrosis muy severa. Su movilidad era tan limitada que muchas tareas cotidianas le resultaban imposibles. Ver aquello despertó en mí el deseo de que las personas pudieran llegar a edades avanzadas con una salud digna. Que los abuelos puedan bajar al parque con sus nietos, hacer la compra por sí mismos… Ese fue, en realidad, el motor que me llevó a querer ser farmacéutica".

"Los problemas y las enfermedades llegarán por sí solos, pero lo que sí depende de nosotros es cómo decidimos afrontarlos. Si nos dijeran que dentro de cinco años tendremos un problema serio de salud y que hoy contamos con las herramientas para reducirlo, frenarlo o incluso prevenirlo, ¿qué haríamos? Ponernos a ello. Y ese es, precisamente, el propósito que persigo desde la farmacia".

Dermofarmacia

"Me especialicé en dermofarmacia porque el cuidado de la piel ha formado parte de mi vida desde que tengo memoria. Recuerdo a mi madre, con algo más de cincuenta años, cuando le apareció de repente el típico paño que suele aparecer cuando estás embarazada en la cara. No tenía explicación, ya que hacía años que no lo estaba, y aquello le preocupó. Encontró la solución en una farmacéutica de Plasencia, y ver cómo su piel mejoraba gracias a ella despertó en mí una profunda admiración. Fue, sin saberlo, quien sembró la semilla. Además, en mi familia, siempre ha habido una gran cultura del autocuidado, mi tía, sin ir más lejos, ha invertido toda su vida en buenas cremas. Con todo ese bagaje, decidí unir dos mundos que me apasionaban, la perfumería y el análisis clínico".

Recomendaciones

Asimismo, la experta quiso compartir con este periódico una serie de consejos y recomendaciones. "La piel tiene una memoria prodigiosa, no solo de lo que ocurre en su superficie, sino también de lo que sucede en todo el cuerpo. Por eso, no puedo realizar ningún tratamiento sin antes hacer una entrevista previa, necesito saber cómo trabajas, en qué ambientes te desenvuelves, si estás expuesto a tóxicos o químicos, o si convives con mascotas. El estrés, por ejemplo, la piel comienza a manifestarlo aproximadamente a los tres meses".

'30 claves para parecer más joven. Y no arrugarte como una pasa'

Por último, Palacios publicó a finales de este año su libro 30 claves para parecer más joven. Y no arrugarte como una pasa, una guía con "30 claves prácticas y realistas para cuidarte sin dramas ni complicaciones". "Sinceramente, no había pensado en escribir un libro. Una amiga me lo propuso inicialmente sobre cooperación, pero no me sentía preparada. Este verano volvió a escribirme, esta vez con una nueva idea, un libro sobre dermofarmacia. No me veía capaz de hacer un texto especializado para profesionales, así que decidí darle otro enfoque, escribirlo para la gente común. En él comparto casos reales que han pasado por la farmacia en la que trabajo, junto con diversos consejos prácticos que todos pueden aplicar en su cuidado diario".