Grupo Alba triunfa en unos premios Pyme 2025 que destacan las excelencias cacereñas

Cerezas, ciruelas y castañas que llegan a numerosos países, delicias de higo que conquistan paladares a miles de kilómetros, quesos que cruzan océanos... Y junto a la mejor tradición artesanal, la apuesta por la innovación para construir viviendas industrializadas y para prestar servicios punteros en seguridad empresarial. En una tierra como Extremadura, donde el 46% de las empresas carece de trabajadores y un 55% tiene entre 1 y 2 empleados, debido a las dificultades y las diferencias arrastradas durante décadas, hay firmas que están rompiendo barreras y fronteras a base de talento, constancia y mucho trabajo.

Foto de familia de los premiados. / Jorge Valiente

El Premio Pyme del Año trata de reconocer y destacar el esfuerzo de los empresarios cacereños que luchan cada día por avanzar: ellos son el auténtico motor de la provincia, porque sin ellos no habría empleo ni generación de riqueza. Organizada por la Cámara de Comercio de Cáceres, la Cámara de Comercio de España y Banco Santander, con la colaboración de El Periódico Extremadura, la edición 2025 acaba de premiar a sus ganadores en una gala celebrada este jueves en el Hotel Barceló Cáceres V Centenario.

Al evento han asistido diversas autoridades, rostros conocidos del mundo empresarial extremeño y representantes de la sociedad civil, con el objetivo común de arropar a los que construyen Cáceres con sus propios medios, día a día. Acompañando al presidente de la Cámara, Gabriel Álvarez, han estado Guillermo Santamaría, consejero de Economía de la Junta; Esther Gutiérrez, vicepresidenta primera de la Diputación de Cáceres; Rafael Mateos, alcalde de Cáceres; y Justiniano Cortés, director territorial de Banco Santander en Extremadura.

Alba: de Plasencia a Bruselas

El Premio Pyme del Año 2025 ha sido para Grupo Alba Internacional, con sede en Plasencia, dedicado principalmente a la comercialización de las producciones agrícolas del Valle del Jerte, sobre todo cerezas, ciruelas y castañas, que llegan a diversos países. Pero además, desde 2003 cuenta con una oficina en Bruselas que presta servicios de consultoría avanzada para la Comisión Europea a través de dos GEIE (Grupo Europeo de Interés Económico). Su última facturación asciende a 13 millones de euros. Su plantilla crece y ya ronda el medio centenar de empleados.

Higos que endulzan al mundo

El jurado ha otorgado el Premio a la Internacionalización a Higos y Derivados Extremeños SL, una firma que produce los Bombones Valcorchero, empresa emblemática de Valdefuentes que se ha ganado el reconocimiento por su capacidad para transformar productos tradicionales de la región en delicias gourmet. Logran seducir paladares en países de Europa, América y Asia, sin perder la esencia de la tradición extremeña.

Tecnología para crear hogares

El Premio a la Digitalización e Innovación se ha entregado a Modular System Global, una empresa con sede en Coria, especializada en el diseño y construcción de viviendas industrializadas de hormigón. Con 16 años de trayectoria y más de 700 viviendas entregadas en España y Portugal, destaca por su sistema propio de edificación, el MH System®, que garantiza eficiencia energética, sostenibilidad y calidad constructiva. Factura 20 millones de euros y su plantilla está formada por unos 90 empleados.

Soluciones de seguridad

Winning Security se ha llevado el Premio a la Formación y Empleo. Fundada en 2019, se ha consolidado en pocos años como una empresa líder en el sector de la seguridad privada, con sede en Cáceres y presencia en Madrid, Galicia, Comunidad Valenciana y Murcia. Ofrece soluciones integrales en seguridad empresarial, respaldada por más de 30 años de experiencia acumulada en el sector. La empresa ha experimentado un crecimiento notable, alcanzando una facturación de 4 millones de euros y empleando a más de un centenar de profesionales cualificados.

Del Casar... a todas partes

Por último, el Premio a la Pyme Sostenible se ha concedido a Quesos del Casar SL, empresa familiar con 40 años de experiencia en la elaboración de quesos artesanos extremeños. Hasta ahora ha sido galardonada con los mejores reconocimientos del sector a la calidad, incluido el premio especial al mejor queso de España en 2021 otorgado por el Ministerio de Agricultura. Está presente en cadenas nacionales como Mercadona, Carrefour, Lidl o Aldi, y en países como EE.UU., Francia, Suecia, Inglaterra o Méjico. Factura 7,7 millones de euros y tiene 40 empleados.

Precisamente, el presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres, Gabriel Álvarez, ha destacado en su intervención el esfuerzo de los empresarios cacereños, que representan «un tejido vivo, valiente y con futuro», y suponen «un ejemplo de cómo se puede crecer con valores, crear empleo de calidad, innovar desde lo local y proyectar la provincia más allá de nuestras fronteras».

Los empresarios cacereños representan un tejido vivo, valiente y con futuro Gabriel Álvarez — Presidente de la Cámara de Comercio

En su alocución ha subrayado la importancia del trabajo conjunto que desarrollan las instituciones con la Cámara para seguir mejorando la competitividad digital y emprendedora, la formación y la internacionalización, y ha destacado la importancia de un régimen fiscal diferenciado para que la región pueda atraer inversores, industrias y jóvenes emprendedores

Por su parte, el consejero de Economía, Guillermo Santamaría, ha hecho hincapié en que las empresas son las auténticas protagonistas del desarrollo económico y social de Extremadura: "Representáis el verdadero corazón de nuestro territorio, y cada proyecto vuestro es una apuesta de futuro de la región".

Esther Gutiérrez, vicepresidenta primera de la Diputación de Cáceres, ha puesto el énfasis en la innovación y capacidad de resistencia de las pymes cacereñas: "El progreso de la provincia se mide por su vitalidad y su capacidad de fijar poblacion".

Asimismo, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha ensalzado la buena salud del empresariado, el musuculo actual del sector y "su capacidad de seguir avazado y mejorando cada día". También Justiniano Cortés, director territorial de Banco Santander en Extremadura, ha subrayado el talento que está detras de cada una de las empresas, "ejemplos de vitalidad, diversidad y capacidad de adaptación".