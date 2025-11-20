Increíble oportunidad en Cáceres: piso con cuatro dormitorios en el centro por 192.000 euros
Piso amplio para vivir en el centro de Cáceres por 192.000 euros
Luminoso piso con vistas al Parque del Príncipe 165.000 euros
Redacción Tucasa.com
El mercado inmobiliario de Cáceres sigue ofreciendo alternativas muy interesantes tanto para quienes buscan un hogar céntrico y cómodo como para los que desean invertir en zonas con alta demanda. Hoy presentamos dos pisos con ubicaciones privilegiadas, ideales para diferentes perfiles: familias que buscan amplitud, compradores que desean su primera vivienda o inversores que priorizan la rentabilidad.
Situado en una de las zonas más buscadas de Cáceres, Los Fratres, y muy cerca de la Cruz de los Caídos, este piso ofrece una combinación perfecta de amplitud, comodidad y entorno urbano.
La vivienda cuenta con cuatro dormitorios, un salón luminoso, dos cuartos de baño y una amplia cocina, ideal para disfrutar en familia o con amigos. La cocina se entrega amueblada, equipada con frigorífico, vitrocerámica y campana extractora, lista para entrar a vivir.
Una opción fantástica para familias que buscan espacio en una zona céntrica, tranquila y con todos los servicios a mano. Honorarios de agencia asumidos por la propiedad.
Quienes deseen explorar esta maravillosa opción pueden consultar más detalles en el enlace de venta de piso en Los Fratres, Cáceres o rellenando el formulario siguiente:
Piso luminoso con vistas al parque del Príncipe por 165.000 euros
Esta vivienda situada en pleno centro de Cáceres, tiene una ubicación perfecta tanto para vivir como para invertir, gracias a su cercanía a supermercados, colegios, zonas verdes, comercios y transporte público.
El piso con ascensor dispone de cuatro dormitorios luminosos, un baño completo, cocina funcional y un acogedor salón con acceso directo a una terraza con estupendas vistas al Parque del Príncipe.
Totalmente exterior, garantiza luz natural durante todo el día y una ventilación excelente, aportando confort y bienestar en cada estancia.
Una opción ideal para estudiantes, familias o quienes buscan una vivienda céntrica con una excelente relación calidad-precio.
Más información y fotografías en el enlace de venta de piso en Oeste Nuevo, Cáceres o rellenando el formulario siguiente:
Tanto si buscas una vivienda amplia para tu familia como si quieres invertir en una zona consolidada y muy demandada, estas dos propiedades en Cáceres representan oportunidades reales en un mercado dinámico y estable.
Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.
