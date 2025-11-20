Increíble oportunidad en Cáceres: piso con cuatro dormitorios en el centro por 192.000 euros

El mercado inmobiliario de Cáceres sigue ofreciendo alternativas muy interesantes tanto para quienes buscan un hogar céntrico y cómodo como para los que desean invertir en zonas con alta demanda. Hoy presentamos dos pisos con ubicaciones privilegiadas, ideales para diferentes perfiles: familias que buscan amplitud, compradores que desean su primera vivienda o inversores que priorizan la rentabilidad.

Piso amplio para vivir en el centro de Cáceres por 192.000 euros

Piso en Los Fratres, Cáceres / Tucasa.com

Situado en una de las zonas más buscadas de Cáceres, Los Fratres, y muy cerca de la Cruz de los Caídos, este piso ofrece una combinación perfecta de amplitud, comodidad y entorno urbano.

La vivienda cuenta con cuatro dormitorios, un salón luminoso, dos cuartos de baño y una amplia cocina, ideal para disfrutar en familia o con amigos. La cocina se entrega amueblada, equipada con frigorífico, vitrocerámica y campana extractora, lista para entrar a vivir.

Una opción fantástica para familias que buscan espacio en una zona céntrica, tranquila y con todos los servicios a mano. Honorarios de agencia asumidos por la propiedad.

Quienes deseen explorar esta maravillosa opción pueden consultar más detalles en el enlace de venta de piso en Los Fratres, Cáceres o rellenando el formulario siguiente:

Piso luminoso con vistas al parque del Príncipe por 165.000 euros

Piso en Oeste Nuevo, Cáceres / Tucasa.com

Esta vivienda situada en pleno centro de Cáceres, tiene una ubicación perfecta tanto para vivir como para invertir, gracias a su cercanía a supermercados, colegios, zonas verdes, comercios y transporte público.

El piso con ascensor dispone de cuatro dormitorios luminosos, un baño completo, cocina funcional y un acogedor salón con acceso directo a una terraza con estupendas vistas al Parque del Príncipe.

Totalmente exterior, garantiza luz natural durante todo el día y una ventilación excelente, aportando confort y bienestar en cada estancia.

Una opción ideal para estudiantes, familias o quienes buscan una vivienda céntrica con una excelente relación calidad-precio.

Más información y fotografías en el enlace de venta de piso en Oeste Nuevo, Cáceres o rellenando el formulario siguiente:

Tanto si buscas una vivienda amplia para tu familia como si quieres invertir en una zona consolidada y muy demandada, estas dos propiedades en Cáceres representan oportunidades reales en un mercado dinámico y estable.

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.