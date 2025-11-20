Estafa en serie
Investigan a un fontanero por vender calderas falsas a vecinos de media España, incluido Cáceres
La Guardia Civil atribuye al sospechoso al menos 13 engaños desde 2019, en los que cobraba por adelantado la compra e instalación de calderas que nunca entregaba
La Guardia Civil investiga a un fontanero de 41 años, vecino de Santander, por un presunto delito de estafa tras cobrar 2.000 euros por la compra e instalación de una caldera en Cantabria que nunca llegó a colocar. El caso, destapado este verano por la denuncia de un vecino de El Astillero, ha permitido además descubrir un patrón de engaños que se habría repetido en distintas comunidades autónomas desde 2019, entre ellas Cáceres.
El perjudicado había contratado al supuesto profesional para instalar una caldera en una vivienda de Villaescusa. Pagó por adelantado el importe completo, pero tras varios meses de espera y excusas del fontanero, la instalación no se realizó. El investigado llegó a enviar una imagen de una supuesta transferencia para devolver el dinero, pero el reembolso nunca se produjo.
Más de una decena de víctimas
Las diligencias abiertas por la Guardia Civil apuntan a que no se trata de un caso aislado. Según la información facilitada por el instituto armado, el hombre habría estado vendiendo calderas por internet durante los últimos años sin llegar a enviarlas, acumulando al menos 13 estafas en Cantabria, Guadalajara, Bizkaia, Granada, León, Valencia, Cáceres y Navarra.
En todos los casos, el patrón es similar: el presunto estafador ofrece calderas a través de plataformas online, solicita el pago por adelantado y, una vez recibido el dinero, no entrega el producto ni devuelve el importe.
La investigación continúa abierta para determinar si existen más afectados y esclarecer el alcance total de la presunta actividad delictiva.
- María Guardiola y Óscar Puente rubrican el acuerdo para que la Junta asuma la construcción de la carretera extremeña al futuro viaducto de Cedillo
- La borrasca Claudia activa el riesgo extremo en el norte de Cáceres y causa inundaciones en la capital
- Casa Palacchio, nuevo local de copas y eventos en la parte antigua de Cáceres: así es el recambio del restaurante 'La Casa del Sol'
- El Ayuntamiento de Cáceres descarta posponer el Mercado Medieval de las Tres Culturas; no habrá edición hasta 2026: 'La decisión fue la más acertada
- Una pelea multitudinaria en la 'Conce' de Cáceres a cuenta de un perro deja dos heridos: 'Le golpeó con una barra metálica y tenía una brecha en la cabeza
- Los champis de La Bodeguilla en Cáceres saben igual que siempre con el toque oriental de Felipe
- Cáceres se engancha al sushi y un nuevo restaurante llega a una zona en plena revolución urbana
- Cáceres llora la temprana muerte de Carlos Nevado, 'Carlanga', antiguo dueño de La tabla de Flandes