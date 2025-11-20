Investigan a un fontanero por vender calderas falsas a vecinos de media España, incluido Cáceres

La Guardia Civil investiga a un fontanero de 41 años, vecino de Santander, por un presunto delito de estafa tras cobrar 2.000 euros por la compra e instalación de una caldera en Cantabria que nunca llegó a colocar. El caso, destapado este verano por la denuncia de un vecino de El Astillero, ha permitido además descubrir un patrón de engaños que se habría repetido en distintas comunidades autónomas desde 2019, entre ellas Cáceres.

El perjudicado había contratado al supuesto profesional para instalar una caldera en una vivienda de Villaescusa. Pagó por adelantado el importe completo, pero tras varios meses de espera y excusas del fontanero, la instalación no se realizó. El investigado llegó a enviar una imagen de una supuesta transferencia para devolver el dinero, pero el reembolso nunca se produjo.

Más de una decena de víctimas

Las diligencias abiertas por la Guardia Civil apuntan a que no se trata de un caso aislado. Según la información facilitada por el instituto armado, el hombre habría estado vendiendo calderas por internet durante los últimos años sin llegar a enviarlas, acumulando al menos 13 estafas en Cantabria, Guadalajara, Bizkaia, Granada, León, Valencia, Cáceres y Navarra.

En todos los casos, el patrón es similar: el presunto estafador ofrece calderas a través de plataformas online, solicita el pago por adelantado y, una vez recibido el dinero, no entrega el producto ni devuelve el importe.

La investigación continúa abierta para determinar si existen más afectados y esclarecer el alcance total de la presunta actividad delictiva.